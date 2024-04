Rhumspringe. Der Zehnte vom SVR hat in der Fußball-Bezirksliga den Elften aus Göttingen zu Gast, der Gewinner dürfte sich aller Abstiegssorgen entledigt haben.

In der Fußball-Bezirksliga wird derzeit mit Nachdruck daran gearbeitet, das Tabellenbild gerade zu ziehen. Etliche Nachholspiele sind im Verlauf der nächsten Wochen angesetzt, so auch am Donnerstag. Dann trifft der SV Rotenberg in einem Mittelfeldduell auf den FC Grone, Anstoß in Rhumspringe ist um 18.30 Uhr.

Die Rhumekicker stehen mit 33 Punkten auf dem zehnten Platz, die Gäste aus Göttingen sind Elfter mit 32 Zählern. Es spricht einiges für ein enges und ausgeglichenes Spiel. „Allerdings haben wir uns gegen Grone immer schwergetan“, gibt Thomas Saar, Co-Trainer des SVR zu bedenken. Ein Blick in die Statistik gibt ihm durchaus recht, aus den vergangenen sechs Pflichtspielduellen holten die Rotenberger nur zwei Punkte.

Hinspiel in Göttingen endete torlos

Immerhin, einer dieser Punktgewinne gelang in dieser Saison beim torlosen Hinspiel am Groner Rehbach. „Entsprechend gehen wir frohen Mutes in das Duell, zumal wir auch personell wieder besser aufgestellt sind als zuletzt“, sagt Saar. Den Schlüssel zum Erfolg sieht er bei der Einstellung: „Die Mannschaft, die mehr Mut und Kampfgeist beweist, wird das Spiel gewinnen.“ Einen kleinen Vorteil versprechen sich die Rotenberger natürlich durch den Heimvorteil.

Die Marschroute ist auf jeden Fall klar. „Wir müssen kämpfen und uns den Allerwertesten aufreißen, dann sollte es funktionieren“, unterstreicht Saar. Mit einem Sieg würde der SVR den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf dann 13 Punkte ausbauen, der Klassenerhalt wäre wohl frühzeitig gesichert. Gleiches gilt allerdings auch für Grone, wenngleich die Brust des FC nicht sonderlich breit sein dürfte: Die Göttinger haben die vergangenen fünf Partien verloren.

