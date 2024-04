Osterode. In der Bezirksliga empfängt der Tabellendritte den SC Hainberg zum Nachholspiel. Auch in der Kreisliga rollt der Ball, Hattorf hat HarzTor zu Gast.

Rund acht Wochen dauert im Amateurfußball noch die laufende Saison, entspannt wird diese Zeit für die heimischen Teams aber nicht werden. Etliche Nachholspiele sind noch zu absolvieren, bis Mitte Juni warten etliche Doppelspieltage und englische Wochen. So auch in dieser Woche, gespielt wird in der Bezirks- und Kreisliga.

Gelingt dem VfR Dostluk der Sprung auf Platz zwei?

VfR Dostluk Osterode - SC Hainberg (Mi., 18.30 Uhr). Mit dem Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger bietet sich den Gastgebern die Chance, auf den zweiten Platz in der Bezirksliga zu klettern. Einen Punkt brauchen die Osteroder, doch die Zielsetzung ist klar, alle drei Punkte sollen im Jahnstadion bleiben. „Das ist eine schwierige Aufgabe und wird kein Selbstläufer“, warnt Trainer Andre Krzyminski vor dem Duell mit den Göttingern, die er als Wundertüte beschreibt: „Die können einen richtig guten Fußball spielen, dann aber wieder leisten sie sich Ergebnisse wie am Wochenende in Lenglern.“

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht das. Der SCH steht auf einem guten vierten Rang, der Abstand zum VfR Dostluk beträgt allerdings bereits elf Punkte, zudem haben die Gäste zwei Spiele mehr absolviert. „Hainberg will eigenen Ballbesitz und selbst das Spiel gestalten“, erinnert sich Krzyminski an das erste Aufeinandertreffen, als seine Mannschaft knapp mit 1:0 siegte. Ausgerechnet der damalige Siegtorschütze Paul Mill muss nun allerdings mit einer Wadenzerrung verletzt zuschauen. Ansonsten steht den Osterodern aber der Kader der vergangenen Wochen zur Verfügung.

Hattorf und HarzTor im Kreisliga-Duell

FC Merkur Hattorf - SC HarzTor (Mi., 19 Uhr). Die Hausherren könnten mit einem Sieg zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit die Abstiegsränge verlassen. Die Form bei den Hattorfern würde passen, zuletzt wurde Nesselröden klar mit 4:0 besiegt. Der SCH hat da natürlich etwas einzuwenden, die Kneippstädter dürfen sich ihrerseits keine Ausrutscher erlauben, wollen sie im Aufstiegsrennen bleiben. Im Hinspiel siegte HarzTor mit 4:0, dreht nun Merkur den Spieß um?

