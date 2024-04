Osterode. Die Fußballerinnen der SG-Reserve schießen mit dem Abpfiff den Ausgleich, die Frauen des SC HarzTor setzen sich souverän in Oberode durch.

Im Frauenfußball waren am vergangenen Wochenende nur die beiden heimischen Mannschaften in der Kreisliga im Einsatz. Die Bilanz kann sich aber sehen lassen, vier Punkte holten der SC HarzTor und die SG Wulften/Lindau/Hattorf II aus ihren beiden Spielen.

HarzTor holt drei Punkte an der Werra

VfV Oberode - SC HarzTor 0:2 (0:1). Mit drei Punkten im Gepäck kehrten die SCH-Frauen von ihrer Auswärtsreise an die Werra zurück. Beim VfV, vor der Partie nur zwei Punkte hinter den Gästen platziert, gelang ein sicherer Erfolg. Lena Plümer brachte die Kneippstädterinnen in der 30. Minute in Führung. Nach der Pause konnte Johanna Göllnitz schnell das zweite Tor nachlegen (50.).

In der Folge verteidigten die HarzTor-Frauen die Führung und ließen nichts mehr anbrennen. Nach drei Unentschieden zum Start der Rückrunde gelang damit der erste Dreier, in der Tabelle wurde der vierte Platz gefestigt. Mit erst 14 ausgetragenen Partien wartet auf die SCH-Fußballerinnen bis zum Saisonende noch ein strammes Programm, nur Dransfeld hat noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Bei der SG-Reserve wird es in der Nachspielzeit turbulent

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - TSV Nesselröden. So recht wusste SG-Coach Joshua Renner im Anschluss nicht, wie er das Ergebnis einordnen sollte: „Das war ein unglücklich, glückliches Unentschieden. Am Ende können wir damit aber wohl zufrieden sein“, berichtete er nach einer Partie, die in den letzten Minuten richtig turbulent wurde. Lange Zeit fand das Spiel vor allem zwischen den Strafräumen statt, man merkte, dass der Letzte den Drittletzten zu Gast hatte.

Besonders bei der SG versandeten die Offensivversuche immer wieder, vielversprechende Ansätze blieben ungenutzt. „Wir entwickeln einfach zu wenig Durchschlagskraft“, monierte der Trainer. So sah es lange so aus, als wenn den Gästen ein Treffer von Jelena Kock aus der 56. Minute zum Auswärtssieg reichen würde. Dann aber spielte die SG-Reserve es doch einmal konsequent, Antonia Frank traf zum umjubelten 1:1 (89.). Die kalte Dusche folgte in der ersten Minute der Nachspielzeit, eine Bogenlampe von Lorena Klingebiel senkte sich zum 1:2 in die Maschen.

Das war ein unglücklich, glückliches Unentschieden. Am Ende können wir damit aber wohl zufrieden sein. Joshua Renner - Trainer der SG Wulften/Lindau/Hattorf II

Die SG-Reserve raffte sich aber auf und wurde belohnt. Im Anschluss an eine schon geklärte Ecke kam der Ball zu Alma Pepic, die aus knapp 25 Metern den Ball direkt nahm und hoch ins Netz schoss. Die Partie wurde anschließend nicht mehr angepfiffen, der Jubel bei den Gastgeberinnen war groß. Zwar konnte man nicht an Nesselröden vorbeiziehen, dank des Punktgewinns aber die zumindest die rote Laterne abgeben.

