Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord gibt es am Wochenende nur ein ausgedünntes Programm, sowohl Rot-Weiß Hörden als auch die SG Bad Grund/Badenhausen verlieren.

Nur zwei der fünf angesetzten Spiele konnten am Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord ausgetragen werden, in beiden Fällen mussten sich die Altkreis-Teams geschlagen geben. Die weiteren Begegnugen fielen aufgrund unbespielbarer Plätze aus. Auch das Viertelfinale im Krombacher-Kreispokal zwischen Dorste und Hattorf, für Freitagabend angesetzt, konnte nicht stattfinden.

SC Eichsfeld - SV Rot-Weiß Hörden 4:2 (1:1). Eine unglückliche Niederlage mussten die Rot-Weißen beim Spitzenreiter einstecken und haderten dabei mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen. Zwei aussichtsreiche Situationen wurden ihnen wegen vermeintlicher Abseitsstellungen abgepfiffen, ein Strafstoß blieb ihnen ebenfalls verwehrt. Yannik Minde gelang schließlich doch die Führung (29.), Eichsfeld glich fast aus dem Nichts durch Jan Diedrich aus (33.). Bitter für Hörden: Minde setzte vor der Pause noch einen Elfmeter an die Latte.

In Hälfte zwei brachte Minde die Gäste erneut in Front (53.), Maurice Kahlmeyer glich abermals aus (59.). Der SCE war nun besser in der Partie, hatte aber Glück, dass ein Foul an Minde im Strafraum nicht geahndet wurde. Auf der Gegenseite traf Joshua Kunze mit einem Sonntagsschuss (75.). Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit, Hördens Fabio Lohrengel wurde als letzter Mann sehr hart bedrängt, der Schiri ließ weiterlaufen und Marvin Eckermann hatte keine Mühe, den Endstand zu markieren.

SG Bad Grund/Badenhausen - VfL Olympia Duderstadt 0:1 (0:1). Eine zähe Partie lieferten sich die Teams in Badenhausen. Die Duderstädter gingen bereits nach fünf Minuten in Führung, Gor Adamyan versenkte eine Direktabnahme aus 16 Metern. Die Hausherren brauchten lange, um ins Spiel zu finden, hatten dann aber ein klares Chancenplus. Besonders in der Schlussviertelstunde drängte der Aufsteiger auf den Ausgleich, brachte den Ball aber nicht im Gehäuse unter. So blieb es bei der 0:1-Heimniederlage.

