Förste. Nach dem Ende der Punktspiele geht es im Tischtennis nun um den Kreispokal. Am Wochenende wird die Endrunde für die Region Osterode ausgetragen.

Der TTC Förste ist in diesem Jahr der Ausrichter für die beiden Endrunden-Turniere im Tischtennis-Kreispokal der Region Osterode. Acht Mannschaften treffen in den beiden Konkurrenzen am Samstag, 20. April, in der Förster Mehrzweckhalle aufeinander. Die Halbfinalbegegnungen werden ab 11 Uhr ausgetragen, die Finalpartien folgen im Anschluss.

Gespielt wird um zwei Pokale, einmal in der Konkurrenz Kreisliga und 1. Kreisklasse, außerdem in der Konkurrenz 2. bis 4. Kreisklasse. Über mehrere K.o.-Runden mussten sich die Teams qualifizieren, auch zwei Mannschaften der Gastgeber sind vertreten. Die genauen Paarungen werden erst vor Ort in der Halle ausgelost, was für einen zusätzlichen Nervenkitzel sorgt.

Diese Mannschaften gehen ins Rennen

Im Pokal der Kreisliga und 1. Kreisklasse sind alle vier Endrunden-Teilnehmer in der Kreisliga zu Hause, es dürfte spannend zugehen. Als leichter Favorit geht der Vizemeister SuS Tettenborn ins Rennen, doch besonders der Tabellendritte und Gastgeber TTC Förste II wird vor Ehrgeiz brennen. Komplettiert wird das Feld durch den TTC Grün-Weiß Hattorf und den TSV Eintracht Wulften.

Im Pokal der 2. bis 4. Kreisklasse sind die Hausherren des TTC Förste III als neuer Meister der 2. Kreisklasse der Favorit. Ebenfalls in dieser Liga spielen mit dem TTC Grün-Weiß Hattorf III und dem SuS Tettenborn II zwei weitere qualifizierte Teams. Komplettiert wird das Feld durch den TTC Pe-La-Ka III, dem Dritten der 3. Kreisklasse.

Zuschauer sind herzlich willkommen, für das leibliche Wohl wird natürlich bestens gesorgt sein.

