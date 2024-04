Osterode. Zwei Nachholspiele wurden am Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord ausgetragen, in der Tabelle ändert sich durch die Ergebnisse wenig.

Nur zwei der drei angesetzten Nachholspiele konnten am Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord ausgetragen werden. Die Partie zwischen der SG Bad Grund/Badenhausen und dem TSV Landolfshausen/Seulingen II, eigentlich für Freitagabend in Badenhausen vorgesehen, musste witterungsbedingt ausfallen. Neuer Termin ist der 3. Mai. Gespielt werden konnte hingegen in Förste und auf den Freiheiter Höhen.

SV Förste - SV Rotenberg II 2:2 (1:2). Mit einer Punkteteilung endete das Duell zwischen dem SVF und der Rotenberg-Reserve, gespielt wurde auf dem Förster Kiesschacht. Zweimal waren die Gäste in Führung gegangen, Nick Hetterscheidt (16.) und Felix Saar (35.) trafen. Doch zweimal fanden die Förster eine Antwort: Erst glich Lars Meister zum 1:1 aus (29.), dann markierte Michel Dempwolf den 2:2-Endstand (72.).

1. FC Freiheit - VfL Olympia Duderstadt 1:2 (1:1). Nah dran am ersten Punktgewinn der Saison war das Schlusslicht aus Freiheit. Gegen die Eichsfelder, im Tabellenmittelfeld zu Hause, zeigten die Gastgeber eine gute Vorstellung. Ein Freistoß von Daniele Galluzzi aus dem Halbfeld, der ins lange Eck segelte, bedeutete jedoch das 0:1 (28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel aber der verdiente Ausgleich, Maximilian Breitenbach verwandelte sicher vom Elfmeterpunkt. Nach der Pause hatte Duderstadt optisch zwar Vorteile, die Hausherren blieben über Konter aber stets gefährlich. Das 1:2 resultierte dann aus einem Ballverlust der Freiheiter, die Eichsfelder schalteten schnell um und Artem Konrat vollstreckte. Kurz vor Schluss hatte Nico Rajkovics den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am Olympia-Keeper.

