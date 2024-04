Osterode. Drei Nachholspiele stehen am Wochenende in der 1. Kreisklasse an. Am Freitag spielt bereits die SG Bad Grund/Badenhausen, am Sonntag folgen zwei Spiele.

Drei Nachholspiele stehen am Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord an. Während bereits am Freitag um 19 Uhr Bad Grund/Badenhausen gegen den TSV La/Seu II spielt, stehen sich am Sonntag Förste und Rotenberg II (13 Uhr) sowie Freiheit und Duderstadt (15 Uhr) gegenüber - wenn die Witterung eine Austragung zulässt.

Auftakt am Freitagabend

SG Bad Grund/Badenhausen – TSV Landolfshausen/Seulingen II. Mit einem starken 7:2-Sieg über Förste ist die SG vor zwei Wochen in die Rückrunde gestartet und kletterte damit auf den zweiten Tabellenplatz. Wie eng es allerdings in der Tabelle zugeht, zeigt, dass die Gäste als Sechster nur drei Punkte Rückstand auf Bad Grund/Badenhausen haben. Im Hinspiel setze sich La/Seu II mit 3:1 durch. Angesetzt ist die Partie zunächst am Johannisborn in Badenhausen.

Osterangebot: 12 Monate HK PLUS für nur 25 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Zwei Spiele am Sonntag

SV Förste – SV Rotenberg II. Nach der 2:7-Klatsche in Bad Grund sind die Förster auf Wiedergutmachung aus. Mit einem Sieg über die Rotenberger Reserve würde man mit den Gästen gleichziehen. Der SVR wartet noch auf den Rückrundenstart und will seinen aktuellen dritten Tabellenplatz verteidigen. Das Hinspiel konnten die Rotenberger knapp mit 4:3 gewinnen, im Kreispokal hingegen behielt Förste mit 3:2 die Oberhand.

1. FC Freiheit – VfL Olympia Duderstadt. Eigentlich sollte die Partie bereits vor zwei Wochen auf den Freiheiter Höhen stattfinden, musste aufgrund der Platzverhältnisse aber abgesagt werden. Nun wird 14 Tage später ein erneuter Versuch gestartet. Für die Freiheiter hat sich seitdem nichts geändert. Punktlos am Tabellenende zählt für den 1. FC jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Ob gegen den Neunten aus dem Eichsfeld etwas Zählbares herausspringt?

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: