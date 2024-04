Gittelde. Die Fußballerinnen des FCW verpassen in der Frauen-Bezirksliga einen Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten. Keinen Sieg gibt es für die Kreisliga-Teams.

Keine Siege gab es am Wochenende für die heimischen Fußballerinnen. Dabei schrammte der FC Westharz in der Frauen-Bezirksliga nur ganz knapp an einer dicken Überraschung vorbei. In der Kreisliga rettete der SC HarzTor zumindest einen Punkt, während die SG-Reserve nun Letzter ist.

Westharz kämpft bis zur letzten Sekunde

FC Westharz - ESV Rot-Weiß Göttingen II 2:3 (1:3). Gegen den starken Tabellenzweiten aus Göttingen musste FCW-Coach Jens Teichgräber gleich auf eine ganze Reihe von Spielerinnen verzichten, sein Team kompensierte die Ausfälle aber mit jeder Menge Einsatz und Kampfgeist. „Manchmal ist es so, dass eine Mannschaft in so einer Situation erst recht zusammenhält und sich reinhängt“, hatte Teichgräber schon vor dem Spiel geahnt, genau das passierte.

Ich bin megastolz auf die Leistung des Teams. Jens Teichgräber - Trainer des FC Westharz, ist trotz der Niederlage zufrieden

Dennoch gingen die Gäste in Führung, eine verunglückte Flanke von Anna Schnittke senkte sich als Bogenlampe ins lange Eck (15.). Westharz fand aber eine schnelle Antwort, Laura Eicke startete auf dem rechten Flügel durch und überwand auch die gegnerische Torfrau (23.). Michelle Michel brachte die ESV-Reserve nach einem gut gespielten Angriff wieder in Front (27.), kurz vor der Pause setzte Franziska Elges zudem einen Freistoß aus 22 Metern zielgenau zum 1:3 in den Winkel (43.).

Doch die Gastgeberinnen wehrten sich, Lina Eilhardt gelang in der 52. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3. In der Folge wankte der Favorit, fiel aber nicht. „Wir waren bis zur letzten Minute am 3:3 dran, aber es wollte einfach nicht passieren“, berichtete Teichgräber und war nicht zuletzt aufgrund der Umstände trotz der Niederlage zufrieden: „Die erste Hälfte war schon gut, die zweite noch besser. Darauf können wir aufbauen, ich bin megastolz auf die Leistung des Teams.“

So liefen die Kreisliga-Spiele

SC HarzTor - SVG Göttingen III 3:3 (1:2). Das hatten sich die Fußballerinnen des SCH sicher anders vorgestellt. Gegen den Tabellenneunten aus der Unistadt gingen die Gastgeberinnen zwar zunächst durch Johanna Göllnitz in Führung (25.), doch noch vor der Pause sollte sich das Blatt wenden. Hauptverantwortliche dafür: SVG-Angreiferin Emilia Blum. Bis zum Pausenpfiff hatte sie mit zwei Treffern die Partie gedreht (31., 43.), in der 57. Minute legte Blum sogar noch das 1:3 nach. Die Kneippstädterinnen zeigten Moral. Erst verkürzte Emely Blume für den SCH (68.), dann rettete Luisa Plümer mit dem Ausgleich zum 3:3 zumindest einen Punkt (82.). In der Tabelle rutscht HarzTor dennoch vom dritten auf den vierten Platz zurück.

MF Göttingen III - SG Wulften/Lindau/Hattorf II 2:0 (2:0). Ohne Punkte kehrte die SG-Reserve vom Kellerduell in Göttingen zurück. Lea Demann (24.) und Janine Abt (37.) trafen vor dem Halbzeitpfiff für die Gastgeberinnen, nach dem Seitenwechsel tat sich nicht mehr viel. Die Göttingerinnen reichten durch den Sieg die rote Laterne an die SG weiter.

