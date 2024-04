Gittelde. Für die Frauenfußball-Mannschaften stehen am Wochenende zwei Partien in der Kreisliga an. Außerdem ist der FC Westharz in der Bezirksliga gefordert.

Drei Partien stehen am Wochenende für die Frauenfußball-Mannschaften aus dem Altkreis Osterode in der Bezirks- und Kreisliga an. Die Begegnung der SG Wulften/Lindau/Hattorf in der Frauen-Landesliga gegen die SG Hillerse-Leiferde wurde hingegen auf den 7. Juni verlegt.

Schwere Aufgabe für den FC Westharz in der Bezirksliga

FC Westharz – ESV RW Göttingen II. Mit dem Tabellenzweiten kommt ein dicker Brocken am Sonntag um 15 Uhr nach Gittelde. Die Gastgeberinnen hoffen dennoch, als Außenseiter für eine Überraschung sorgen zu können. Ein Punktgewinn gegen die Oberliga-Reserve wäre im Tabellenkeller für Westharz sehr wichtig, nur drei Zähler beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge. Im Hinspiel kassierte man allerdings eine deftige 0:7-Klatsche in der Unistadt. Andererseits nehmen die FCW-Damen den Schwung aus dem Rückrundenstart mit, im ersten Spiel nach der Winterpause besiegten sie den TSV Groß Schneen mit 3:0.

Diese Spiele sind in der Frauen-Kreisliga angesetzt

MF Göttingen III – SG Wulften/Lindau/Hattorf II. Nachdem man am vergangenen Wochenende nicht beim DSC Dransfeld antreten konnte, hofft SG-Trainer Joshua Renner nun auf eine vollständige Mannschaft. Im Hinspiel gegen die dritte Mannschaft von MF Göttingen gelang den Gästen einer von zwei Siegen in der Saison. Gegen den Tabellennachbarn sollen jetzt erneut Punkte folgen. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 17 Uhr.

SC HarzTor – SVG Göttingen III. Als Tabellendritter geht der SC HarzTor als Favorit in die Partie gegen die SVG Göttingen III. Die Gäste aus der Unistadt sind aktuell Neunter, konnte sich aber im Hinspiel mit 3:2 gegen den SCH durchsetzen. Die Harzerinnen wollen sich nun dafür revanchieren und würden mit einem Heimsieg weiter am Tabellenvize Weser/Verna dranbleiben. Am Sonntag um 11 Uhr erfolgt der Anpfiff in Barbis.

