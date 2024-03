Osterode. Drei Partien stehen am Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord an. In zwei Begegnungen treffen Altkreisteams aufeinander, zudem haben die Freiheiter ein Heimspiel.

In der 1. Kreisklasse Nord soll am Wochenende endlich wieder regulär der Ball rollen. Nachdem am vergangenen Spieltag nur das Derby zwischen dem SV Lerbach und dem 1. FC Freiheit (2:1) stattfinden konnte, sollen es nun fünf Partien sein. Zwei davon, TuSpo Petershütte II gegen den SV RW Hörden und TSV Landolfshausen/Seulingen II gegen den TSC Dorste finden bereits am Freitagabend statt.

Hier wird am Samstag gespielt

SV Rotenberg II – SV Lerbach (Sa., 16 Uhr). Als klarer Favorit geht die Rotenberger Reserve in ihr erstes Pflichtspiel des Jahres. Auf dem Sportplatz in Pöhlde ist der SV Lerbach zu Gast. Die Harzer sind Vorletzter mit sechs Punkten, konnten aber am vergangenen Wochenende einen wichtigen Sieg gegen Schlusslicht Freiheit einfahren. Der SVR hingegen ist mit 19 Punkten Zweiter, punkt- und torgleich mit dem TSC Dorste.

Hier rollt der Ball am Sonntag

SG Bad Grund/Badenhausen – SV Förste (So., 15 Uhr). Das Duell der punktgleichen Tabellennachbarn sollte eine ausgeglichene Partie werden. Mit jeweils 16 Zählern stehen beide Teams im Mittelfeld der Tabelle, sogar die Tordifferenz ist gleich. Nur aufgrund mehr erzielter Tore steht die SG vor den Förstern auf Rang fünf. Das Hinspiel konnten allerdings die Gäste mit 4:1 für sich entscheiden. Ausgetragen wird das Spiel auf am Johannisborn in Badenhausen.

1. FC Freiheit – VfL Olympia Duderstadt (So., 15 Uhr). Weiterhin punktlos steht der 1. FC Freiheit am Ende der Tabelle. Nach der Derbyniederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Lerbach beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sechs Punkte. Für den Klub aus dem Osteroder Stadtteil zählen also nur noch Siege. Gegen Duderstadt wird dies allerdings schwer werden. Bereits im Hinspiel gab es eine 2:8-Klatsche.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Freiheiter derzeit keinen Chefcoach haben. Überraschend trennte sich das Schlusslicht kurz vor dem Spiel in Lerbach von Cayan Tüzin, der erst im vergangenen Herbst das Team von Helmut Kramer übernommen hatte - der seinerseits erst im Sommer auf die Freiheiter Höhen gewechselt war. „Aufgrund unüberbrückbarer Differenzen zwischen Vorstand und Trainer haben sich beide Parteien darauf geeinigt den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Der 1. FC Freiheit dankt Çayan für sein Engagement und die Bereitschaft die erste Herrenmannschaft in einer äußerst schwierigen Situation zu übernehmen. Seine akribische Arbeit trug in den Vorbereitungsspielen auf die Rückrunde erste Früchte“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Vereins.

„Uns gefällt es absolut nicht, nun wieder auf die Suche nach einem Trainer zu gehen, diese Saison ist absolut der Wurm drin und wir hoffen nichtsdestotrotz auf eine gute Rückrunde mit mehr Kontinuität als im bisherigen Saisonverlauf. Der Vorstand wird eine Lösung finden“, lässt der FC-Vorstand verlautbaren. In Lerbach hatte kurzfristig Torben Wunderlich als Spielertrainer das Kommando.

