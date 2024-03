Lasfelde. Am Freitagabend wird der Spieltag in der 1. Kreisklasse Nord mit zwei Begegnungen eröffnet. Dabei kommt es in Lasfelde zu einem Altkreisduell.

Mit zwei Partien wird der Spieltag in der 1. Kreisklasse Nord am Freitagabend eröffnet. Die Reserve des TuSpo Petershütte empfängt den SV RW Hörden und der TSC Dorste ist beim TSV Landolfshausen/Seulingen II zu Gast. Anpfiff der Partien ist um 19 Uhr.

TuSpo Petershütte II – SV RW Hörden. Auf dem Lasfelder Sportplatz stehen sich der Tabellenneunte und Vierte gegenüber. Allerdings hat die TuSpo-Reserve im engen Mittelfeld des Rankings nur drei Zähler Rückstand auf Hörden. Mit einem Sieg zieht man also mit den Gästen, dem amtierenden Titelträger, gleich. Die Hördener wollen ihrerseits natürlich den Abstand zum Konkurrenten halten und den Blick in der Tabelle weiter nach vorne richten. Im Hinspiel überraschten die Petershütter mit einem 3:2-Erfolg in Hörden.

TSV Landolfshausen/Seulingen II – TSC Dorste. Bei der Landesliga-Reserve in Seulingen startet der TSC Dorste in die Rückrunde. Als Tabellenzweiter kann man durch einen Auswärtssieg sogar mit Spitzenreiter Eichsfeld gleichziehen. Für den TSC wird es aber keine einfache Partie werden. Die Gastgeber stehen nur drei Punkte hinter Dorste und haben zudem eine Partie weniger bestritten. Die Heimbilanz der La/Seu-Reserve ist ebenfalls beeindruckend: Fünf Siege und ein Remis holte man aus den bisherigen sechs Spielen vor eigener Kulisse.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Osterangebot: 12 Monate HK PLUS für nur 25 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: