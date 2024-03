Braunlage. Am Freitag beginnt die Finalserie in der Eishockey-Regionalliga Nord, die Harzer Falken treffen auf den ECW Sande. Alles zu den Terminen, dem Modus und den Teams.

Ab Freitag steht in der Eishockey-Regionalliga Nord der Saisonhöhepunkt an, die Finalserie der Playoffs beginnt. Dabei treffen die Harzer Falken aus Braunlage als Vorrundenmeister auf den ECW Sande, den Titelträger der vergangenen Saison. Die Harzer hatten in ihrer Halbfinalserie in zwei knappen Spielen den Adendorfer EC in die Knie gezwungen, mussten dann aber noch auf ihren Finalgegner warten.

Die Serie zwischen dem Vorrundenzweiten CE Timmendorfer Strand und dem ECW Sande ging in ein entscheidendes drittes Duell. Dabei setzten sich die Jadehaie am Sonntagabend an der Ostseeküste mit 4:1 durch und buchten das Finalticket - es war der dritte Auswärtssieg im dritten Spiel der Serie. Damit kommt es nun zur Neuauflage der Finalserie von 2022. Damals hatten sich die Braunlager in zwei Spielen durchgesetzt.

Wann finden die Spiele statt?

Das erste Spiel wird am Freitag, 22. März, ab 20 Uhr im Wurmbergstadion in Braunlage ausgetragen. Die zweite Partie folgt am Sonntag, 24. März, ab 19 Uhr in der Eishalle Sande. Sollte es zu einem dritten Spiel und somit einem ultimativen Showdown kommen, findet dieses am Gründonnerstag, 28. März, ab 20 Uhr wieder in Braunlage statt.

Nach welchem Modus wird gespielt?

Gespielt wird nach dem Modus „Best of Three“. Wer zuerst zwei Siege auf dem Konto hat, ist Meister der Regionalliga Nord. Die Harzer Falken haben sich mit Platz eins in der Hauptrunde den Heimvorteil gesichert, beginnen die Serie damit zu Hause und hätten in einem entscheidenden Spiel die eigenen Fans im Rücken.

Wie schon in den gesamten Playoffs gibt es kein Penaltyschießen mehr. Steht es nach 60 Minuten unentschieden, wird bis zum nächsten Tor weitergespielt. Dies war zum Beispiel schon beim ersten Halbfinalspiel zwischen den Falken und dem Adendorfer EC der Fall, als Filip Mrava mit seinem Treffer das Stadion explodieren ließ.

Wie kommt man an Tickets?

Beide Vereine haben inzwischen den Online-Vorverkauf freigeschaltet und empfehlen, aufgrund des zu erwartenden Zuschauerandrangs, diesen auch zu nutzen. Tickets für das Heimspiel der Harzer Falken gibt es direkt über diesen Link. Braunlager Fans, die das Team am Jadebusen unterstützen möchten, können sich ihre Karte hier sichern.

Sowohl in Braunlage als auch in Sande wird zudem die Abendkasse geöffnet sein, sodass man auch kurzentschlossen noch die Spiele besuchen kann. Einlass in das Stadion am Wurmberg ist am Freitag ab einer Stunde vor Spielbeginn.

Wie sind die Teams aufgestellt?

Bei beiden Mannschaften ist praktisch kein echter Schwachpunkt auszumachen. Sowohl Falken-Coach Jozef Potac als auch auf der Gegenseite Viatcheslav Koubenski und Nick Hurbaneck können auf einen tief und ausgeglichen besetzten Kader zurückgreifen. Die Braunlager scheinen dabei in der Offensive noch etwas breiter aufgestellt, von ihren drei Topformationen kann jede ein Spiel gewinnen. Hinzu kommt eine stabile Abwehr um Kapitän Petr Chaloupka und mit Taylor Dupuis ein starker Keeper zwischen den Pfosten.

Maksims Cmutovs im Gehäuse der Jadehaie steht dem Falken-Torwart aber in nichts nach. Er ist einer von etlichen Kontingentspielern in dem international besetzten Team, in dem mit Bayley Kubara sogar ein Australier spielt. In der Schlussphase der Hauptrunde holten sich die Jadehaie zudem noch eine Menge Erfahrung an Bord. Mit Björn Bombis schloss sich der Oberliga-Spieler des Jahres 2019 dem ECW an, außerdem wechselte Andrew McPherson an den Jadebusen.

Wie verliefen die bisherigen Duelle?

Dreimal trafen die Kontrahenten im Verlauf der Hauptrunde aufeinander, dreimal hatte das Auswärtsteam die Nase vorne. Die ersten beiden Duelle konnten die Falken auf der kleinen Eisfläche in Sande für sich entscheiden, einmal mit 5:2 nach regulärer Spielzeit, einmal mit 3:2 nach Verlängerung. Die Jadehaie revanchierten sich ihrerseits und entführten zwischen den Jahren beim 5:2 die Punkte aus dem proppevollen Wurmbergstadion.

Gibt es einen Fanbus nach Braunlage?

Ja, der Eishockey Fanclub Südharz setzt zum ersten Finalspiel am Freitag einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 17.45 Uhr in Wulften, weitere Zustiegsmöglichkeiten entlang der Strecke nach Braunlage sind natürlich nach Absprache gegeben. Anmeldungen nimmt Michael Wochnik unter Telefon 0160/1850077 entgegen.

