Filip Mrava greift gegen die ECW Sande Jadehaie an, hier am 15. Januar 2023. Das Spiel im Wurmbergstadion Braunlage endete 2:3 nach Verlängerung. Beim Auswärtsspiel in Sande am Samstagabend, 9. Dezember 2023, überzeugte Mrava mit einem Tor. © HK | Robert Koch