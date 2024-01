Bad Grund. Am 20. Januar können sich alle Kinder zwischen drei und zwölf Jahren beim DSV-Talenttag auf den Alpin-Ski ausprobierern. Eine Anmeldung ist aber notwendig.

Ski-Talente im Alter zwischen drei und zwölf Jahren aufgepasst: Am Samstag, 20. Januar, organisiert der Skiclub Bad Grund in Zusammenarbeit mit der Wurmberg Seilbahn den DSV-Talenttag am Hexenritt in Braunlage. Los geht es um 10 Uhr. Ab 16 Uhr folgt ein Jedermann-Rennen, in dem zusätzlich die Vereinsmeisterschaft ausgefahren wird. Kinder, die ihre ersten Schritte auf Alpin-Ski wagen wollen, sind genauso eingeladen wie Kinder, die bereits Erfahrungen im Skifahren gesammelt haben.

Vielleicht entdecken wir sogar den Felix Neureuther oder die Lena Dürr von morgen. Florian Schütte - Organisator beim SC Bad Grund

Der DSV-Talenttag verspricht nicht nur bewegungsreiche Stunden an der frischen Luft, sondern vor allem jede Menge Spaß im Schnee. Aber auch für die Eltern ist gesorgt, zudem gibt es eine Stärkung zum Mittag. Im Vorfeld wird allerdings zur Planung um eine feste Anmeldung bis zum 18. Januar über die Homepage www.skiclub-badgrund.de gebeten. Die Teilnahme am DSV-Talenttag ist kostenfrei, das passende Material kann vor Ort beim Skiverleih Hexenritt geliehen werden.

Skitrainer und Übungsleiter begleiten die Kinder

„Bitte seien Sie frühzeitig vor Ort oder nehmen frühzeitig Kontakt zum Verleih auf. Ein Skipass ist in Eigenregie zu besorgen, ein Helm obligatorisch beim Skifahren“, unterstreichen die Verantwortlichen des SC Bad Grund. Nun kann das Abenteuer beginnen: Egal, ob auf der Einsteigerstrecke oder im herausfordernden Hindernisparcours – die kompetenten Skitrainer und Übungsleiter, wie auch erfahrenen Rennläufer der Bergstädter stehen bereit, jedes Kind an diesem Tag zu begleiten und die Teilnahme zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

In der Gruppe übt es sich am besten. © Verein | SC Bad Grund

Gemeinsam werden die persönlichen Grenzen erweitert und zahlreiche neue Erfahrungen gesammelt. „Vielleicht entdecken wir sogar den Felix Neureuther oder die Lena Dürr von morgen“, hofft Florian Schütte vom ausrichtenden Verein. Bei den DSV-Talenttagen entdecken stets hunderte Kinder deutschlandweit die Freude am Skifahren. Bewegung an der frischen Luft und die Mitgliedschaft in einem Skiverein fördern nicht nur den Spaß, sondern auch das Wohlbefinden und die Entwicklung der Kinder.

Nach dem DSV-Talenttag wartet noch das Jedermann-Rennen

Wenn der DSV-Talenttag gegen 14.30 Uhr mit einer Siegerehrung beendet wird, haben im Anschluss alle Hobbyrennfahrerinnen und -rennfahrer sowie Vereinsmitglieder die Möglichkeit, beim diesjährigen Jedermann-Rennen und den Vereinsmeisterschaften teilzunehmen. Auch hierfür bittet der Verein um eine Anmeldung über die Homepage bis zum 18. Januar. Die Teilnahmegebühr an den Rennen beträgt 10 Euro, Vereinsmitglieder zahlen 5 Euro.

In einem Superslalom, der sowohl von den Kindern als auch von den Erwachsenen bewältigt werden kann, werden die schnellsten Mädchen und Jungen, Damen und Herren in den Kategorien Kinder, Schüler, Jugend, Erwachsene und Ü40 ermittelt. Die jeweils schnellsten Vereinsmitglieder werden als Vereinsmeister prämiert. „Nach der Siegerehrung freuen wir uns, bei warmen Getränken und Musik den Abend ausklingen zu lassen“, so Schütte. Für das leibliche Wohl an diesem Tag ist durch die fleißigen Helferinnen und Helfer sowie die Eltern des Vereins gesorgt.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.