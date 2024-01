Hörden. Beim Hallenfußballturnier der Hördener, das im Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus ausgetragen wird, geht ein illustres Teilnehmerfeld an den Start.

Am kommenden Wochenende, dem 3. und 4. Februar, richtet der SV Rot-Weiß Hörden wieder sein alljährliches Hallenfußballturnier im Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus aus. Los geht es am Samstag mit zwei Vorrundengruppen mit je sechs Mannschaften, am Sonntag folgt die Endrunde.

Die Gruppe A startet um 14 Uhr, hier spielen der 1. FC Freiheit, der FC Merkur Hattorf, die A-Jugend des JFV Rhume-Oder, die SVG Oberharz, der NK Croatia Göttingen und die Gastgeber vom SV Rot-Weiß Hörden. Im Anschluss geht es um 18 Uhr weiter mit der Gruppe B. Hier gehen der FC Vatan Herzberg, der VfL 08 Herzberg, der SV Rotenberg II, der FC Eisdorf, der VfR Dostluk Osterode II sowie eine zweite Auswahl der Hördener an den Start.

Titelverteidiger SC HarzTor ist für die Endrunde gesetzt

Die ersten drei Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich für die Endrunde am Sonntag. Diese startet um 14 Uhr und wird im Modus Jeder-gegen-jeden ausgespielt. Der Titelverteidiger vom SC HarzTor ist für die Endrunde gesetzt.

Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. „Wir freuen uns auf zwei spannende sowie sportlich vielversprechende Turniertage und hoffen auf zahlreiche Zuschauer“, sagt Markus Deppe vom Ausrichter aus Hörden.

