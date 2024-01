Hildesheim. Der Wettbewerb, bei dem alle Teams der Volleyball-Bundesliga der Männer antreten, findet mindestens zwei weitere Jahre bei den Giesen Grizzlys statt.

Der Ligacup, das innovative Wettbewerbsformat zum Saisonauftakt der Volleyball-Bundesliga der Männer, wird auch in den kommenden zwei Spielzeiten bei den Helios Grizzlys Giesen in Hildesheim stattfinden. Zum dritten Mal in Folge wird im Herbst in der Volksbank-Arena die neue Spielzeit eingeläutet. Vom 13. bis zum 15. September 2024 werden alle Teams der 1. Bundesliga um den ersten Titel der Saison spielen.

Durch die frühe Bekanntgabe des Termins haben wir deutlich mehr Zeit für die Organisation und können neue Ideen einfließen lassen. Sascha Kucera - Geschäftsführer der Helios Grizzlys Giesen

Die Auftakt-Veranstaltung erfreut sich seit der Premiere vor zwei Jahren enormer Beliebtheit. In dieser Saison lockte das dreitägige Opening-Event, bei dem alle Teams, egal ob Aufsteiger oder Rekordmeister, die Chance auf den Turniersieg haben, 4.200 Fans in die Halle. Das im Profisport einmalige Format vermittelt eine Kombination aus sportlicher Höchstleistung auf dem Feld sowie Klassenfahrtatmosphäre abseits des Feldes und bietet den Fans vor Ort die Möglichkeit, über drei Tage ganz nah an ihren Stars zu sein. Als Titelverteidiger gehen die Berlin Receycling Volleys ins Rennen.

Nachdem die Giesen Grizzlys das Highlight-Event bereits 2022 und 2023 erfolgreich veranstaltet haben, werden sie auch die kommenden zwei Spielzeiten als Ausrichter fungieren. „Mit den Grizzlys haben wir einen äußerst engagierten und professionellen Partner zur Ausrichtung des Ligacups gefunden. Gemeinsam wollen wir das Event zur Saisoneröffnung konsequent weiterentwickeln. Die Entscheidung, dass der Ligacup nun die kommenden zwei Saisons in Hildesheim stattfinden wird, gibt allen Beteiligten die nötige Planungssicherheit“, so Daniel Sattler, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga (VBL).

Frühe Bekanntgabe schafft Planungssicherheit

Aktuell liegt besonderes Augenmerk auf der Planung des Ticketings, der Ausgestaltung des Spielplans und des Rahmenprogramms sowie auf der Sponsorengewinnung. „Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen der Volleyball-Bundesliga sowie der anderen Teams den Ligacup die nächsten zwei Jahre in Hildesheim auszutragen. Wir sind gleichzeitig sehr stolz, dass unsere Leistung als Ausrichter gewürdigt wurde und wird. Wir haben mit dem Ligacup gemeinsam ein neues und in Deutschland einzigartiges Spielkonzept entwickelt“, erklärt Giesens Geschäftsführer Sascha Kucera. Er ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass wir das Konzept ‚Klassentreffen‘ weiterentwickeln können. Durch die frühe Bekanntgabe des Termins haben wir deutlich mehr Zeit für die Organisation und können neue Ideen einfließen lassen. Auch wenn es harte Arbeit und viel Fleiß bedeutet, freuen wir uns darauf, Volleyballdeutschland zwei weitere Jahre in der Sportstadt Hildesheim begrüßen zu dürfen.“

„Wir wollten zum Saisonbeginn ein Highlight schaffen, um Teams, Spieler, Medienpartner und Volleyballfans zusammenzubringen und uns nach der langen Saisonpause mit einem sportlichen und medialen Feuerwerk zurückzumelden. Dies ist uns dank der großartigen Unterstützung der Vereine und unserer Medienpartner sowie Sponsoren gelungen. Die bisherige Erfolgsgeschichte ist eng mit den Grizzlys Giesen verbunden. Nun wollen wir im kommenden Jahr ein noch größeres Ausrufezeichen für alle Volleyballfans setzen“, erklärt Dennis Herter, Manager 1. Bundesliga bei der VBL.

Weitere Informationen zum Kartenvorverkauf und dem Rahmenprogramm werden rechtzeitig bekannt gegeben.

