Förste. Die Tischtennis-Mannschaften aus Förste sind in die Rückserie gestartet. Zum Auftakt der Frühjahrsrunde können einige Erfolge verbucht werden.

Beim TTC Förste sind die Tischtennis-Mannschaften in die Rückserie gestartet. Dabei gab es zu Beginn einige Erfolge zu feiern.

Zum Auftakt der Frühjahresserie in der Bezirksklasse empfingen die ersten Herren den Tabellenzweiten TTV Geismar III. Die Doppel Steffens/Jorgowski und Dederding/Töpperwien sorgten anfangs für eine 2:1-Führung, die der Gast allerdings postwendend mit drei Siegen zur eigenen Führung umdrehte. Das Team um Mannschaftsführer Lutz Dederding lief von diesem Zeitpunkt an ständig einem Rückstand hinterher.

Beim Stande von 5:7, es gewannen noch Alexander Dix, Jannik Töpperwien und Yannik Jorgowski, wendete sich dann allerdings das Blatt. Julian Gropengießer, Dederding und Töpperwien gewannen ihre Matches jeweils in drei Sätzen, so musste beim Stand von 8:7 das Schlussdoppel entscheiden. Hier konnten sich zum Jubel der Förster Steffens/Jorgowski in einem Fünfsatz-Krimi durchsetzen und somit den 9:7-Erfolg unter Dach und Fach bringen.

Die vierten Herren setzen gleich ein Ausrufezeichen

Mit einem klaren 7:0-Sieg setzten die vierten Herren in der 3. Kreisklasse ein Ausrufezeichen gegen den SV RW Hörden II. Allerdings hatten Mues/Tröh, Steffens/Hoppe, Werner Steffens (2), Marc Hoppe, Stephan Tröh und Hermann Mues teilweise hart zu kämpfen, um die zwei Punkte einzufahren.

Ein vereinsinternes Duell gab es in der 4. Kreisklasse zwischen der sechsten Mannschaft und der fünften TTC-Auswahl. Nachdem die Sechste in der Vorrunde das Spiel noch knapp verloren hatte, gelang diesmal der erhoffte Punktgewinn. In einem ausgeglichenen Match war maßgeblich die Doppelstärke der Sechsten ausschlaggebend für das 6:6-Endergebnis. Peinemann/Sindram gewannen zweimal und C. Gross/K. Blume konnten einen Punkt beisteuern. Die weiteren Punkte erspielten Melanie Peinemann sowie Louis Sindram (2). Auf Seiten der Fünften punkteten D. Gross/N. Blume sowie Bernd Braukhof (2), Norbert Blume (2) und Daniel Gross.

Sieg der fünften Herren gegen Herzberg VIII

Ein weiteres Spiel hatte die fünfte Mannschaft gegen den TTC GW Herzberg VIII zu bestreiten. Hier waren die Förster dem Gegner klar überlegen und gewannen durch Siege von Kynast/Braukhof, D. Gross/N. Blume, Daniel Gross (2), Norbert Blume (2) und Bernd Braukhof das Spiel mit 7:2.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Die sechste TTC-Mannschaft musste sich im zweiten Spiel der Woche mit dem TSC Eisdorf auseinandersetzen. Nach den Doppeln, es siegten für Förste Peinemann/Sindram, stand es noch 1:1, aber im Verlauf der Begegnung war schnell klar, dass für die Heimmannschaft nichts Zählbares herausspringen würde. Tapfere Gegenwehr allein konnte die 1:7-Niederlage nicht verhindern.

Erste Jugend kennt im Vereinsduell kein Erbarmen

Die erste Jugend startete ins neue Jahr mit einem überzeugenden 8:2-Erfolg gegen die SG Rhume II. In einer recht einseitigen Partie gelangen Moreira/Neitzel, Claus/Koecher, Jannik Moreira (2), Jannik Claus (2) und Mattis Koecher (2) die Siege zu diesem erfolgreichen Auftakt. Im Vereinsduell der zweiten gegen erste Jugend kannte die Erste kein Erbarmen. Lediglich einen Satz konnte die Zweite bei der 0:10-Niederlage verbuchen.

Ein weiteres Spiel stand für die zweite Jugend bei Rot-Weiß Obernfeld III auf dem Programm. Auch hier gab es, außer zwei Satzgewinnen, nichts für die Förster Jungs zu holen. Lernen, Spaß haben und Erfahrungen sammeln steht für den TTC-Nachwuchs an erster Stelle.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.