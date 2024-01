Förste. Zum 28. Mal hat der MTV Förste mit dem Silvesterlauf zum sportlichen Jahresabschluss eingeladen, rund 60 Laufbegeisterte sind dabei.

Inzwischen schon zum 28. Mal haben Sportlerinnen und Sportler auf Einladung des MTV Förste das Jahr sportlich ausklingen lassen. Diesmal waren es rund 60 Laufsportbegeisterte, die sich am Silvestertag am Sportplatz an der Söse trafen, um kurz vor dem Jahreswechsel noch ein paar Kilometer zu absolvieren.

Bei frühlingshaften Temperaturen führten die Strecken des Silvesterlaufs über 6 und 12 Kilometer unterhalb des Westerhöfer Waldes, durch den Lichtenstein, über den Deimke, durch den Flöt und anschließend zurück zum Sportplatz. Gelaufen wurde dabei nicht auf Zeit, sondern entspannt in der Gruppe.

Anschließend wurde mit Tee, Glühwein und selbstgebackenem Kuchen das Läuferjahr 2023 verabschiedet. Einen herzlichen Dank richteten alle Teilnehmer an Peter Drayling, Marion Meyer und die Laufgruppe des MTV Förste, die diese Veranstaltung organisiert haben.

