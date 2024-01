Hattorf. Wie schon in den vergangenen Jahren gehört da Laufteam des TVG Hattorf beim Silversterlauf um den Seeburger See zu den am stärksten vertretenen Gruppen.

Pünktlich zum Jahresende fragte man sich beim Laufteam des TVG Hattorf wieder: The same procedure as last year? Die Antwort fiel eindeutig aus, denn erneut gehörte der TVG zu den zahlenmäßig am stärksten vertretenen Vereinen beim 22. VR-Bank Mitte-Silvesterlauf Rund um den Seeburger See. Mit dem Vereinsbus und in Fahrgemeinschaften machten sich um die Mittagszeit des 31. Dezember 25 Sportlerinnen und Sportler der Lauf- und Walkinggruppe auf den Weg zur Mehrzweckhalle nach Bernshausen, um sich mit ihrem Sport aus dem alten Jahr zu verabschieden.

Der Leistungsgedanke war bei den meisten der rund 1.170 Silvesterläuferinnen und -läufern zweitrangig, obwohl neue Streckenrekorde gelaufen wurden. So benötigte Noah Loehser vom LTV Obereichsfeld für die 10 km nur hervorragende 30:55,80 Minuten. So sorgte er für ein zusätzlich von Frank Neumann vom Laufline-Team aus Göttingen ausgeschriebenes Spendengeld in Höhe von 100 Euro für das Elternhaus für das krebskranke Kind in Göttingen.

Anne Spickhoff von Jedestrainingzählt war mit 35:07,90 Minuten auf dieser Strecke als erste Frau und ebenfalls mit Streckenrekord im Ziel, auch sie erlief eine 100 Euro-Spende. Schnellste über 5.000 Meter waren Valeria Haase von der LG Eichsfeld in 18:56,30 Minuten und Bjarne Klimaschewski vom Jenaer Intervallexpress mit 15:35,70 Minuten.

Hattorfer schlagen ein eher moderates Tempo an

Die Hattorfer waren überwiegend moderat unterwegs, teilweise in kleinen Gruppen, aber letztlich mit ihren Leistungen zufrieden. Mit Freya und Erik Wemheuer liefen auch zwei Kinder aus dem Sportlernachwuchs des TVG bei den Schülerläufen mit. Beide erzielten persönliche Bestzeiten - und die über 5 und 10 Kilometer selbst startenden Eltern waren besonders stolz.

Auf alle TeilnehmerInnen warteten im Ziel vorbestellte Plaketten oder Mettwürste als Belohnung für den sportlichen Jahresabschluss. In der Mehrzweckhalle wurde dann noch die Möglichkeit, mit einem guten Schluck das alte Jahr zu verabschieden und mit den Freunden aus anderen Vereinen auf das neue Jahr anzustoßen, genutzt.

Einhellig war man bei den Hattorfern der Meinung: Auch der 23. Lauf wird wieder in Angriff genommen, also „The same procedure as every year!“

