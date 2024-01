Herzberg. Mit 61 Toren ist Strüver die bislang erfolgreichste Torschützin der HSG. Im Interview spricht sie über die laufende Saison und ihr Erfolgsrezept beim Siebenmeter.

Nach der Hinrunde belegen die Handballerinnen der HSG Oha in der Landesliga den starken vierten Platz. Am kommenden Wochenende startet das Team mit einem Heimspiel gegen den Tabellendritten MTV Braunschweig (Samstag, 16.30 Uhr, DGH Hattorf) in die Rückrunde. Im Interview spricht Kaja Strüver, die erfolgreichste HSG-Torschützin, über die bisherige Saison und die weiteren Ziele.