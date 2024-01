Hattorf. Tischtennisspieler aus der Region Osterode und ganz Deutschland kommen beim Neu-Jahr-Turnier des TTC Hattorf in Schwung.

Die mittlerweile 46. Auflage des traditionellen Neu-Jahr-Turniers des TTC Hattorf hat am vergangenen Wochenende begonnen. Die Vereinsverantwortlichen freuten sich über einen Zuwachs der Teilnehmendenzahl im Vergleich zum Vorjahr: Statt zuletzt 169 fanden dieses Mal sogar 190 Aktive aus nah und fern den Weg ins Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus (DGH), um sich in unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen miteinander zu messen. Dies ist der beste Wert seit 2015, insbesondere hervorgerufen durch einen deutlichen Zuwachs um 50 Prozent im Jugendbereich gegenüber 2023.

TTC Pe-La-Ka dominiert Jugendbereich

In den unterschiedlichen Wettbewerben waren wieder Weitgereiste beispielsweise aus Hamburg und Schwerin, Berlin oder Erfurt am Start neben Vertretern aus Hannover, Magdeburg oder Kassel. Das Gros der Aktiven bildeten Mitglieder der Vereine aus der Region. Insbesondere der TTC PeLaKa drückte dem Turnier seinen Stempel auf: Er brachte 17 Kinder und Jugendliche an den Start und wie der TTC Förste auch acht Erwachsene. Die Anzahl an Erwachsenen übertraf nur der TTV Geismar mit elf Teilnehmenden.

Dem TTC PeLaKa gelang dabei Beachtliches: In allen ausgespielten Nachwuchsklassen stießen Vereinsmitglieder sowohl im Einzel als auch im Doppel mindestens bis ins Halbfinale vor. Dies schlug sich auch in der Jugend-Vereinswertung nieder, die PeLaKa nach dem ersten Turnierwochenende mit 48 deutlich anführt vor dem SV Union Salzgitter mit 19 Punkten und dem TTC Herzberg mit zwölf Punkten.

Bestes Beispiel hierfür ist Tamara Lossie, die den Mädchen-1-Wettbewerb dominierte, indem sie sich mit ihrer Vereinskollegin Carlotta Witt zunächst den Doppel-Titel sicherte vor Joline Damaschke und Amelie Kracht von der SG Rhume und sich im Anschluss auch im Einzel zur Neu-Jahr-Siegerin krönte durch einen Finalsieg gegen Alina Weber vom TTC Herzberg. Den Erfolg für den TTC PeLaKa komplettierten Eileen Elger und Carlotta Witt auf dem gemeinsamen dritten Platz, sodass von den insgesamt sechs zu vergebenden Podestplätzen in dieser Klasse gleich vier an den Verein gingen.

Sieger Jungen-1-Wettbewerb Oliver Niedling. © Verein | TTC Hattorf

Erfurter Sieg bei den Jungen-1

Das Doppel-Endsiel in der Jungen-1-Konkurrenz war gleichermaßen geprägt: Hier siegte in einer spannenden Partie Jaaron Bode vom TTC PeLaKa mit seinem Partner Maxim Ruder vom TTC Herzberg gegen Jannis Mai und Lasse Wachsmuth – ebenfalls TTC PeLaKa, der somit drei der vier Endspielteilnehmer stellte. Lasse Wachsmuth schaffte es im Einzel zudem bis ins Halbfinale, wo er gegen Maxim Ruder das Nachsehen hatte. Letzterer musste sich im Finale dann wiederum Oliver Niedling vom TTZ Sponeta Erfurt geschlagen geben, der sich riesig über seinen ersten Turniersieg freute. Felix Giere vom VTTC Concordia Braunschweig komplettierte den dritten Platz.

In der im letzten Jahr neu geschaffenen und gleich mit 30 Teilnehmenden gestarteten Jungen-4-Klasse kämpften dieses Mal sogar 40 Teilnehmende um den Turniersieg, der letztlich Fynn Rüter vom SV Halchter bei Wolfenbüttel vergönnt war. Er verwies Mathis Järling (SV Union Salzgitter) auf den zweiten Rang, Jannis Mittmann vom TSV Immenrode und Phanha Sha vom TTC PeLaKa belegten den dritten Platz. Der im Einzel erst im Endspiel gestoppte Järling spielte zusammen mit Finn Hartmann, ebenfalls SV Union Salzgitter, zudem ein packendes Doppel-Finale, das die beiden schließlich über die volle Satzdistanz für sich entschieden gegen Jakob Betge und Jarik Schwentner (TTC PeLaKa).

Vater-und-Sohn-Gespann macht sich ein sportliches Wochenende in Hattorf

Hochklassiges Tischtennis auch im Erwachsenenbereich Arno Wich-Glasen vom TSV Thiede war im Senioren-2-Wettbewerb nicht aufzuhalten – auch nicht von Martin Hausmann (TSV Söhlde) im Finale, der in genau derselben Paarung in der Gruppenphase noch nach fünf Sätzen die Oberhand behalten und dem späteren Turniersieger damit den einzigen Spielverlust zugefügt hatte. Den dritten Rang ergatterten Joachim Peters (SV Hörden) und Alexander Blattner (SV Jembke), der wiederum im Doppel zusammen mit Klaus Griebsch vom Hagenower SV bis ins Finale gestürmt war und dort Andreas Dernedde und Henryk Pertko vom TTC PeLaKa auf Rang zwei verwies. Griebsch übrigens kostete das Turnier zusammen mit seinem Sohn bestmöglich aus: Beide starteten sowohl am Samstag als auch am Sonntag in verschiedenen Wettbewerben und verbrachten so gemeinsam ein sportliches Wochenende, ehe es am Sonntagabend wieder Richtung Schwerin ging.

Die Erwachsenen-3-Klasse mischte demgegenüber ein Jugendspieler auf: Aaron Lemke vom TTC Grün-Gelb Braunschweig bezwang am Sonntag alle übrigen 57 Teilnehmenden. Mariano Hoffmann vom MTV Goslar sicherte sich Platz zwei. Justus Böbel (ESV Goslar) und Oliver Steffens (TTC Förste) belegten Rang drei, wobei der TTC Förste auch bei den Doppel-Platzierten vertreten war und so bestmöglich die regionalen Farben repräsentierte: Hier war für Uwe Bornemann und Dennis Weber erst im Endspiel Endstation, das Raphael Rakebrandt und Niko Simon vom TSV Dinkelhausen für sich entschieden.

Der eingangs angesprochene TTV Geismar sorgte in der Erwachsenen-2-Konkurrenz für Furore, konnte hier doch Kristian Rink sowohl den Einzel- als auch den Doppel-Wettbewerb gewinnen. Rink hatte damit entscheidenden Anteil daran, dass Geismar die Vereinswertung im Erwachsenenbereich mit 20 Punkten vor dem TTC Grün-Gelb Braunschweig und dem TTC Förste anführt (beide 14 Punkte). Im Doppel siegte er zusammen mit Manfred Zilling (SV Union Salzgitter) gegen Philip Köhler und Timo Kunzendorff (TSV Langenholtensen). Letzterer belegte im Einzel zusammen mit Laurinas Kukcikaitis (TSV Hehlingen) den dritten Rang, Platz zwei ging an Jonas Steinhauer vom SC Weende Göttingen.

Nils Schulze gelingt Hattrick

In der offenen Klasse gab es in Hattorf ein Déjà-vu mit der Vor-Corona-Zeit: Nils Schulze vom aktuellen Regionalliga-Zweiten SV Union Salzgitter hatte das Kunststück vollbracht, sich sowohl 2019 als auch 2020 im Einzel und im Doppel zum Turniersieger zu krönen, und in diesem Jahr schaffte er nach Platz drei im Vorjahr sogar den zeitversetzten Hattrick, indem er im Finale Jonas Fuchs vom Bovender SV besiegte. Dabei wäre im Viertelfinale fast schon Schluss gewesen, als Schulze einen zwischenzeitlichen 0:2-Satzrückstand mithilfe eines 12:10 im dritten Satz noch in einen nervenstarken 3:2-Sieg ummünzen konnte. Ein toller Erfolg für den gebürtigen MTV Wolfenbütteler und erfreulicherweise Seriengast beim Neu-Jahr-Turnier, der nunmehr auch ein Seriensieger ist.

Im Doppel waren es dieses Mal jedoch andere, die brillierten: Phil Fiedler und Hattorfs frühere Nummer eins Carsten Ruhnke vom TTV 2015 Seelze holten sich den Titel und verwiesen Sean-Paul Berger (MTV Vorsfelde) und Edwin Kehr (TTC Grün-Gelb Braunschweig) auf Rang zwei.

Blick in die Halle beim Neu-Jahr-Turnier des TTC Hattorf. © Verein | TTC Hattorf

Fortsetzung am kommenden Wochenende

Wer nun Lust auf mehr bekommen hat: Am kommenden Samstag und Sonntag geht das Neu-Jahr-Turnier 2024 in seine zweite und damit abschließende Runde, sodass alle Sportbegeisterten und Tischtennisinteressierten eingeladen sind, viele spannende Spiele live vor Ort zu erleben, sei es aktiv als Teilnehmende oder als Zuschauer. Die Turnierausschreibung, wie auch die Siegerliste vom ersten Wochenende finden sich auf der Internetseite des TTC Hattorf unter www.ttc-hattorf.de.

