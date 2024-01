Göttingen. Die BG Göttingen hat den deutschen Meister Ulm zum Heimspiel in der Basketball-Bundesliga empfangen und gut mitgehalten.

Die BG Göttingen hat am Samstagabend gegen den deutschen Meister Ratiopharm Ulm 90:100 (47:50) verloren und damit den ersten Überraschungssieg im Jahr 2024 knapp verpasst. Vor 3.447 Zuschauern in der ausverkauften Göttinger Sparkassen-Arena zeigte die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart eine über weite Strecken starke Leistung und hatte den hohen Favoriten am Rand einer Niederlage. Im letzten Viertel setzte sich dann die Qualität des Titelverteidigers durch.

Bester Veilchen-Werfer war Karlis Silins mit 21 Punkten. Für Ulm traf Karim Jallow am häufigsten (25 Zähler).

Kleine Schwächephasen und viele leichte Ballverluste bei den Veilchen

Foucart: „Wir sind zu weich angefangen, haben das aber gedreht und im zweiten und dritten Viertel mit viel Intensität gespielt.“ Mathis Mönninghoff und Bodie Hume sorgten für die erste BG-Führung (10:8/4.). Die Hausherren hielten mit dem Favoriten mit, leisteten sich dann aber eine kleine Schwächephase mit zu vielen leichten Ballverlusten, die Ulm sofort bestrafte (12:17/6.). Die Göttinger fingen sich danach wieder etwas und hielten den Abstand konstant (16:21/7.). Doch Ulm agierte weiterhin konsequent und zog durch einen Dreier von Tommy Klepeisz etwas davon (16:26/8.). Foucarts anschließende Auszeit wirkte: Sein Team ließ einen 7:0-Lauf zum 23:26-Viertelendstand folgen.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Veilchen in der Verteidigung zu spät. Ulm stellte den alten Abstand schnell wieder her und zwang Foucart zu seiner nächsten Auszeit (23:33/12.). Danach agierten die Göttinger mit mehr Energie. Rich verkürzte durch fünf Punkte in Folge auf 30:37. Hume und der Ex-Ulmer Fedor Zugic legten kurz darauf zum 34:39 nach, sodass Ulms Headcoach Anton Gavel seine erste Auszeit nahm (15.). Anschließend kam die BG durch einen Silins-Dreier noch näher heran (37:41/16.). Zwar verschaffte Tobias Jensen den Gästen durch seinen Dreier zum 41:48 wieder etwas Luft, aber die Hausherren ließen vor der Halbzeitpause einen 6:2-Lauf zum 47:50 folgen.

BG Göttingen geht in Führung gegen Ulm

Gleich nach dem Seitenwechsel glich Silins per Dreier zum 50:50 aus. Die Veilchen verteidigten dann gut und packten beim Rebound zu, sodass Mönninghoff und Silins die Chance hatten, die Hausherren wieder in Front zu bringen, ihre Dreier sich aber wieder herausrollten. Rich bekam die nächste Möglichkeit und nutzte sie zum 52:50 (23.). Der deutsche Guard baute die BG-Führung danach im Alleingang auf 56:52 aus.

Gavels nächste Auszeit wirkte nicht – Silins traf von jenseits der 6,75-Meter-Marke zum 61:54 (26.). Die Ulmer mühten sich, kamen aber zunächst nicht näher heran. Im Gegenteil: Mönninghoff baute den Vorsprung von außen auf 66:58 aus (28.). Bis zum Start des Schlussviertels behaupteten die Göttinger eine 71:66-Führung.

Gastgeber kämpfen - aber es reicht nicht zum Sieg

Im letzten Abschnitt taten sich die Gastgeber gegen den Favoriten wieder schwerer und hatten Probleme, Karim Jallow zu stoppen. „Im vierten Viertel geht die Intensität von Ulm nach oben, und wir stecken unsere Energie in Sachen, die uns nicht weiterhelfen“, so Foucart. Angeführt vom deutschen Forward übernahm der Titelverteidiger wieder die Führung (71:74/33.). Mo Gibson erlöste die Veilchen-Fans mit den ersten Punkten des Viertels zum 73:74 (34.). Doch kurz darauf beging der US-Guard ein unsportliches Foul an Jallow – sein viertes Foul. Die Ulmer nutzten dies, um ihren Vorsprung auf 73:78 auszubauen (35.). Aber die Göttinger kämpften weiter: Silins brachte sein Team durch ein Vier-Punkte-Spiel (Dreier plus Freiwurf) auf 77:78 heran (35.). Doch die Gäste verteidigten im letzten Viertel viel intensiver, sodass die BG sich jeden Punkt hart erkämpfen musste. So zogen die Ulmer wieder auf 83:93 davon (39.). Die Veilchen ließen ihre Köpfe aber nicht hängen und kämpften sich noch einmal zum 90:94 heran (40.). Am Ende reichte die Zeit aber nicht mehr aus, um die Partie zu drehen.

Wir müssen im Training und im Spiel die Energie auf die richtigen Sachen lenken und dürfen den Fokus nicht verlieren. Olivier Foucart - BG-Göttingen-Headcoach

Unter der Woche geht es für die BG im FIBA Europe Cup weiter. Die Südniedersachsen empfangen am Mittwoch, 10. Januar, ab 19.30 Uhr das portugiesische Spitzenteam FC Porto in der Sparkassen-Arena.

Die Statistik

BG Göttingen – ratiopharm ulm 90:100 (47:50)

Die Viertel im Überblick: 23:26, 24:24, 24:16, 19:34

Zuschauer: 3.447 (ausverkauft)

Göttingen: Ensminger (10 Punkte), Gibson (2/8 Assists), Rich (16/2 Dreier, 4 Rebounds), Hemschemeier (3), Anticevich, Hume (13/1), Hartwich, Wüllner (n.e.), Mönninghoff (5/1), Zugic (20/2), Silins (21/4, 4 Rebounds).

Ulm: Dadiet (6 Punkte), Jensen (3/1), Essengue (6), Herkenhoff (2), Nunez (10/1), Anigbata (n.e.), Klepeisz (7/1), Figueroa (15/2), de Paula (10/1), Jallow (25), Williams (16, 12 Rebounds, 7 Assists).