Göttingen. Die BG Göttingen bekommt es zum Jahresstart mit dem amtierenden Meister zu tun. Die Ulmer spielen auch in dieser Saison vorne mit und sind Tabellenzweiter.

Zum Jahresauftakt bekommt es die BG Göttingen mit einem starken Gegner zu tun. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart empfängt am Samstag, 6. Januar, den deutschen Meister Ratiopharm Ulm. Spielbeginn in der heimischen Sparkassen-Arena ist um 18.30 Uhr. Anders als in der vergangenen Saison ist der Titelverteidiger aus Süddeutschland sehr gut in die Spielzeit gestartet. Mit elf Siegen und drei Niederlagen belegt das Team von Ulms Headcoach Anton Gavel momentan den zweiten Tabellenplatz und ist Spitzenreiter Chemnitz auf den Fersen.

Es ist ein sehr komplettes Team mit vielseitigen Akteuren. Sie können mit jeder Mannschaft in der Liga mithalten, und es ist keine Überraschung, dass sie dort oben stehen. Kenneth Desloovere, - Assistenztrainer der BG Göttingen, über den Gegner Ulm

„Ulm hat eine sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen, talentierten Spielern“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Es ist ein sehr komplettes Team mit vielseitigen Akteuren. Sie können mit jeder Mannschaft in der Liga mithalten, und es ist keine Überraschung, dass sie dort oben stehen.“ Für das erste BG-Heimspiel im neuen Jahr erwarten die Veilchen eine tolle Kulisse, einige Tickets gibt es noch im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de. Die Arena-Kasse öffnet am Samstag um 17 Uhr – falls es noch Resttickets gibt.

Für den Meister ist das Duell mit den Veilchen bereits die zweite Partie in diesem Jahr. Am vergangenen Dienstag empfingen die Ulmer die Basketball Löwen Braunschweig. Die Niedersachsen bekamen die gute Form der Mannschaft um Kapitän Tommy Klepeisz zu spüren, der Meister siegte mit 90:73. Gleich fünf Ulmer Akteure punkteten zweistellig – aus dem ausgeglichenen Team stach US-Center Trevion Williams mit einem Double-Double heraus (14 Punkte/12 Rebounds). Der 23-jährige Neuzugang kommt im Schnitt pro Spiel auf 14,6 Punkte sowie 7,9 Rebounds und ist der zweiteffizienteste Akteur der BBL – hinter Vechtas Tommy Kuhse.

Meister Ulm fängt Ausfälle sehr gut auf

Fast genauso viele Punkte wie Williams erzielt der deutsche Forward Karim Jallow (14,7). Ebenfalls zweistellig punktet Dakota Mathias (14,5), der allerdings seit Anfang Dezember kein BBL-Spiel absolviert hat. Schon sehr viel länger müssen die Ulmer auf Robin Christen verzichten, der erst zwei Liga-Partien in dieser Saison absolviert hat. Am Dienstag musste auch Philipp Herkenhoff passen. Der tief-besetzte Ulmer Kader kann diese Ausfälle aber ohne größere Probleme kompensieren. US-Forward L.J. Figueroa (13,3 Punkte) und der spanische Aufbauspieler Juan Nunez (11,8) komplettieren das zweistellig punktende Quintett. Der 19-jährige Nunez gibt zudem die meisten Assists (5,2), gefolgt von Klepeisz (4,2).

Die Ulmer sind in mehreren Statistik-Kategorien Liga-Spitze: Sie treffen die meisten Würfe aus dem Zweier-Bereich, haben die beste Zweier-Quote (63 Prozent) und treffen insgesamt die meisten Würfe pro Spiel bei der besten Feldwurf-Quote (53 Prozent). Zudem geben sie die meisten Assists pro Spiel (23,2) und klauen dem Gegner am häufigsten den Ball (9,6 Steals). So erzielt Ulm im Schnitt pro Partie 93,0 Punkte – nur Alba Berlin kommt auf mehr (94,0).

Assistenztrainer Desloovere fordert Energie und richtige Einstellung

„Ulm spielt sehr effizient. Wir müssen den Unterschied bei der Physis und dem Talent mit Energie und der richtigen Einstellung kompensieren“, sagt Desloovere. „Unsere Fans erwarten keine Wunder, aber wenn wir einfach aufhören zu spielen, so wie in Braunschweig, ist es klar, dass sie enttäuscht sind. Wir müssen mit mehr Stolz verteidigen und dürfen uns nicht darauf verlassen, dass wir unsere Würfe treffen. Unser Rebounding hat sich in den vergangenen beiden Spielen schon verbessert, daran müssen wir anknüpfen.“

Für zwei Göttinger wird das Duell mit dem Meister eine besondere Partie. So hat der Guard Fedor Zugic die in der vergangenen Saison sogar noch für Ratiopharm gespielt und den Titel geholt, ehe er im Sommer mit der Aussicht auf mehr Einsatzzeit und eine größere Rolle an die Leine wechselte. Zach Ensminger wiederum war im Ulmer Nachwuchs aktiv und absolvierte im Oktober 2019 auch seine erste Bundesliga-Partie im Trikot der Süddeutschen.

