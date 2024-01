Braunschweig. Bis zur Pause können die Veilchen der BG Göttingen bei den Basketball Löwen mithalten, dann ziehen die Braunschweiger vor einer Rekordkulisse davon.

Die BG Göttingen hat das Jahr 2023 mit einer Niederlage beendet. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart verlor am Samstagabend bei den Basketball Löwen Braunschweig 82:110 (46:54). Vor 6.318 Zuschauern in der ausverkauften Braunschweiger Volkswagen Halle – darunter rund 200 laustarke BG-Fans – ließen die Göttinger zu selten ihre Stärken aufblitzen und schafften es nicht, mit der Physis der Gastgeber mitzuhalten.

Im letzten Abschnitt kamen die Südniedersachsen noch einmal auf neun Punkte heran, hatten aber nicht mehr die Kraft, die Partie enger zu gestalten. Bester Veilchen-Werfer war Mo Gibson mit 26 Punkten. Für Braunschweig traf T.J. Crockett Jr. am häufigsten (28 Zähler). In der Tabelle bleiben die Göttinger Drittletzter, einen Sieg vor Heidelberg und Crailsheim.

Das Spiel der BG Göttingen bei den Basketball Löwen Braunschweig in Zahlen

Die Viertel im Überblick: 30:24, 24:22, 20:15, 36:21

Zuschauer: 6.318 (ausverkauft)

BG Göttingen: Ensminger (5 Punkte, 7 Assists), Gibson (26/5 Dreier), Rich (6/1), Hemschemeier, Anticevich (9/1), Hume (22/2, 7 Rebounds), Hartwich (2), Wüllner (n.e.), Mönninghoff, Zugic (3/1), Silins (9/1).

Basketball Löwen Braunschweig: Crockett (28 Punkte/5 Dreier), N. Tischler (7/1), Zylka (6), Bango (13), Fru (5), B. Tischler (9, 7 Rebounds), Rorie (7/1, 10 Assists), Peterka (22/6), Gerhardt (2), Njie (9/1), Sylla (2).

So lief die Partie in der Volkswagen Halle

Die Veilchen – weiterhin ohne Kapitän Harper Kamp (Aufbautraining) – und die Braunschweiger starteten ausgeglichen in die Partie (5:5/2.). Dann erhöhten die Hausherren das Tempo und zogen durch einen 0:7-Lauf etwas davon (5:12/4.). Nach einer Foucart-Auszeit verteidigten die Gäste intensiver und konterten mit einem 8:0-Lauf zum 13:12 (5.). Löwen-Headcoach Jesus Ramirez rief sein Team dann zusammen – das Duell blieb zunächst aber eng (15:17/6.). Doch die Gastgeber fanden dann immer wieder Lücken in der BG-Verteidigung und erarbeiteten sich den nächsten Vorsprung (17:24/8.). Zwar zeigten die Göttinger auch immer wieder gute Phasen, ließen aber weiterhin zu einfache Punkte zu (21:30/10.). Fedor Zugic verkürzte den Rückstand zum Viertelende noch per Dreier zum 24:30.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts brachte Grant Anticevich die Gäste durch fünf Punkte in Folge auf 29:30 heran (12.). Doch dann spielten die Löwen immer wieder freie Würfe von außen heraus, die sie auch trafen, und zogen erneut davon (33:41/14.). Foucart nahm seine nächste Auszeit – im Anschluss schafften es die Veilchen den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen (36:45/18.). Die Südniedersachsen kämpften und trafen ihre Dreier hochprozentig (58 Prozent in der ersten Hälfte), aber die Löwen hatten immer eine Antwort parat. Gibson brachte sein Team auf 46:52 heran – Jilson Bango stellte den 46:54-Halbzeitstand von der Freiwurflinie her.

Braunschweiger setzen sich immer weiter ab

Nach dem Seitenwechsel brachten Karlis Silins und Gibson die Veilchen durch zwei Dreier auf 52:57 heran (22.). Durch gutes Rebounding und verbesserte Defense hatten die Gäste die Chance, noch weiter heranzukommen, vergaben diese aber. Im Gegenzug bauten die Löwen ihren Vorsprung wieder aus und gingen erstmals zweistellig in Front (56:67/27.). Die Göttinger kämpften weiter und verkürzten auf 60:69, doch die Braunschweiger ließen nicht locker. Vor dem Schlussviertel wuchs der BG-Rückstand auf 61:74 an.

Auch im letzten Abschnitt gaben die Veilchen zunächst nicht auf. Osaro Rich erzielte sechs Punkte in Folge zum 69:78 (33.). Doch dann hatten die Gäste der physischen Löwen-Verteidigung nicht mehr viel entgegenzusetzen. Durch einen 1:10-Lauf setzten sich die Hausherren auf 70:88 ab (35.). Nur drei Tage nach dem Verlängerungs-Krimi gegen Heidelberg schwanden bei den Göttingern nun merklich die Kräfte. Sie konnten die Braunschweiger Angriffe nur noch selten stoppen, sodass der Rückstand Stück für Stück anwuchs und die Hausherren verdient gewannen.

Das sagen die Trainer der beiden Mannschaften

Olivier Foucart (Headcoach BG Göttingen): „Es war eine großartige Atmosphäre in der ausverkauften Volkswagen Halle. Auf das Spiel bezogen ist es einfach zu erklären, was heute passiert ist: Wir wurden in puncto Aggressivität geschlagen. Ich habe mein Team heute nicht wiedererkannt. Wir waren weder aggressiv, noch haben wir offensiv wie defensiv Stolz gezeigt. Wir wurden in jeder Situation geschlagen und haben in der Offensive nicht als Team gespielt, hatten keine Ballbewegung. Das war nicht die DNA unserer Mannschaft, die wir erst am Mittwoch in Heidelberg sehr gut gezeigt hatten. Da sind wir komplett anders aufgetreten. Wir werden das Spiel analysieren. Aber das war heute nicht das Team, das wir sein wollen und zuletzt waren.“

Jesus Ramirez (Headcoach Basketball Löwen Braunschweig): „Meine ersten Worte gehen an die Fans in der Volkswagen Halle. Ich wünsche allen ein frohes, neues Jahr und bedanke mich ganz herzlich für die tolle Unterstützung, die uns heute sehr geholfen hat. Aber ich glaube, wir haben auch unseren Teil zu der wunderbaren Atmosphäre beigetragen und können alle – Team wie Zuschauer – glücklich mit dem heutigen Sieg sein. Wir haben unseren Gameplan insgesamt sehr gut ausgeführt, haben defensiv in der ersten Halbzeit aber Fehler gemacht und Göttingen in den Wurfrhythmus kommen lassen. Hier sind sie ohnehin sehr gut. Später haben wir dann mehr geswitched und wurden darüber besser. Offensiv gibt es generell nichts auszusetzen: Da kann ich alle Spieler heute einfach nur loben.“

So geht es für die BG Göttingen weiter

Im neuen Jahr empfängt die BG zum Auftakt den deutschen Meister Ratiopharm Ulm. Der Champion ist am Samstag, 6. Januar, ab 18.30 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast. Tickets gibt es im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de), in der BG-Geschäftsstelle (Schützenplatz 2, Göttingen), an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen Netzen) sowie bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen.

