Göttingen. Der mobile Bewegungsparcours wird vom 31. August bis zum 14. September in Göttingen aufgebaut, gastgebende Vereine sind TuSpo Weende und der TV Roringen.

Die Abenteuer auf Rollen und Rädern können beginnen: Fünf Standorte für die Pumptrack-Tour 2024, initiiert vom Landessportbund Niedersachsen, der Sportjugend Niedersachsen und der Krankenkasse BKK24, sind gefunden, darunter befindet sich auch Göttingen. 26 Vereine und Sportbünde hatten sich landesweit um den mobilen Bewegungsparcours beworben. Diesen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Mountainbikes, Rollern, Skateboards, Laufrädern und anderen Fahrzeugen bezwingen.

Wer es richtig macht, nutzt auf dem Parcours nur die Muskelkraft aus den Auf- und Abbewegungen des eigenen Körpers, das sogenannte „Pumping“. Jeder Tourstandort wird rund zwei Wochen lang bespielt und von einem Netzwerk aus Vereinen und Institutionen vor Ort betreut. In Göttingen sind Tuspo Weende und der TV Roringen die gastgebenden Vereine, die Strecke wird vom 31. August bis 14. September in der Unistadt aufgebaut.

Erfolgreicher Auftakt im vergangenen Jahr

Nach einer erfolgreichen Auftaktsaison 2023 geht die Pumptrack-Tour nun in die zweite Runde. „Schon letztes Jahr haben wir während der Planung an unser Projekt für ein niederschwelliges Bewegungsangebot geglaubt“, erklärt LSB-Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe. „Diesmal wissen wir ganz genau, dass unser Konzept funktioniert und allen Beteiligten etwas bringt – vor allem auch denen, die den Track mit viel Spaß an der Bewegung absolvieren.“

Der mobile Track wird insgesamt an fünf neuen Standorten gastieren. Eine Jury aus den Initiatoren traf gemeinsam die Entscheidung. „Die Auswahl fiel uns nicht leicht, denn alle 26 Bewerbungen waren durchdacht und wären durchaus in Frage gekommen“, berichtet Jörg Nielaczny, Vorsitzender des Vorstands der BKK24. Entscheidungsgrundlage war der umfangreiche Fragenkatalog, der alle Aspekte des potenziellen Standorts und seiner Betreuung abfragte.

Orte ausgesucht, die viel Potenzial bieten

Eine gute geografische Verteilung über das Bundesland Niedersachsen sei ebenfalls ein Faktor gewesen, vor allem aber die als passend angegebenen Zeiträume. „Wir haben die Orte herausgesucht, von denen wir glauben, dass möglichst viele Teilnehmende möglichst umfassend von dem Angebot profitieren können“, so Nielaczny.

Die überaus positive Resonanz zeigt den Veranstaltenden, dass sie mit ihrer Idee offenbar den richtigen Nerv getroffen haben. Der innovative Ansatz zur erlebnisorientierten Gesundheitsprävention entspricht sowohl dem Selbstverständnis des LSB, der Menschen in Bewegung bringen möchte, als auch den „Länger besser leben“-Grundsätzen der BKK24. Weitere Infos zur Tour gibt es unter www.sportjugend-nds.de/jugendarbeit/pumptrack-tour.

