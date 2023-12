Hattorf. Bei den verschiedenen Wettkämpfen zeigen sich die Sportler des RKV Pfeil Hattorf in guter Form und erzielen zahlreiche persönliche Bestleistungen.

Die Kunstradfahrer des RKV Pfeil Hattorf können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei den Wettkämpfen präsentierten sich die Hattorfer in hervorragender Form, es hagelte etliche persönliche Bestleistungen.

Alles in allem war die Saison 2023 ein voller Erfolg. Wir blicken positiv und mit viel Potenzial auf die nächste Saison. Die Trainer des RKV Pfeil Hattorf

So fand im November in Rhüden der Heinrich-Schünemann-Gedächtnispokal statt. Die Besonderheit an diesem Wettkampf: Die Sportler wurden in Zweier-Teams bewertet und durften ihr Können in zwei Durchläufen unter Beweis stellen. Um die Platzierung festzulegen, wurden die Ergebnisse der Teams dann miteinander addiert.

In der Klasse U15 belegten Cara Böcker und Julia Heimann, beide mit neuer persönlicher Bestleistung, den vierten Platz. Knapp dahinter fuhren Luciana Deppe und Elsa Werner auf Platz fünf, beide erzielten ebenfalls eine persönliche Bestleistung. Im Bereich U13 ergatterten Lena Wilke und Kathrin Heimann den vierten Platz und verbesserten sich somit im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz. Beide knackten Ihre persönliche Bestleistung. In derselben Gruppe belegten Johanna Niederstadt und Stella Eickenroth mit einer Gesamtpunktzahl von 105,98 Punkten den sechsten Platz.

Der Wanderpokal bleibt in RKV-Händen

Der Wanderpokal für die beste Ausführung ging wie im vergangenen Jahr wieder an eine Sportlerin des RKV Pfeil Hattorf. Im Jahr 2022 erfuhr sich Johanna Niederstadt mit ihrer Kür den Pokal, in diesem Jahr gab sie ihn an ihre Teamkollegin Stella Eickenroth mit einer neuen Bestleistung weiter.

Über das Jahr hinweg fand außerdem das Landespokalfahren mit insgesamt drei Wettkämpfen statt. Die Vierer-Mannschaft des RKV Pfeil Hattorf ging im Bereich der Schülerinnen mit der Besetzung Cara Böcker, Julia Heimann, Luciana Deppe und Elsa Werner zum ersten Mal an den Start. Das RKV-Quartett verbesserte seine Leistung stetig und belegten am Ende den ersten Platz.

Hattorfer überzeugen in einem großen Starterfeld

Im größten Starterfeld des Wettkampfs, bei den Schülerinnen U11, sicherte sich Lena Wilke den siebten Platz und verbesserte sich somit um zwei Plätze. Bei den Schülerinnen U13 erreichte Kathrin Heimann den vierten Platz, dicht gefolgt von Luciana Deppe auf Platz fünf, Stella Eickenroth belegte den sechsten Platz und Johanna Niederstadt fuhr auf Rang sieben.

Im Bereich der Schülerinnen U15 erreichten die Hattorfer ebenfalls gute Platzierungen. Cara Böcker fuhr auf Rang vier, knapp dahinter folgte Elsa Werner auf Platz fünf. Julia Heimann belegte den sechsten Platz. Im Zweier-Kunstfahren der Schülerinnen erkämpften sich Cara Böcker und Julia Heimann mit neuer Bestleistung den vierten Platz.

Willi Brunotte schnapp sich den Landespokalsieg

Einen tollen Erfolg gab es bei den Schülern U15: Willi Brunotte knackte hier ebenfalls seine Bestleistung und wurde Landespokalsieger. Bei den Frauen verfehlte Angelin Riefling nur knapp den vierten Platz, auch sie fuhr eine neue Bestleistung.

In der Vereinswertung konnte sich der RKV Pfeil Hattorf zum zweiten Mal in Folge den dritten Platz sichern. Die Trainer verteilten im Anschluss ein großes Lob an ihre Hattorfer Pfeile, alle brachten ihre Kür durchgehend einwandfrei auf die Fläche. „Alles in allem war die Saison 2023 ein voller Erfolg. Wir blicken positiv und mit viel Potenzial auf die nächste Saison“, ist man sich beim Verein sicher.

