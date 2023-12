Hattorf. Zum Ende des Jahres wird wieder der Hattorfer Hallencup ausgetragen. An fünf Tagen rollt der Ball, los geht es schon am 23. Dezember.

Der FC Merkur Hattorf lädt auch in diesem Jahr wieder zum Budenzauber in das heimische Dorfgemeinschaftshaus ein. Zum Jahresende rollt an gleich fünf Tagen beim Hattorfer Hallencup 2023 der Ball, los geht es am 23. Dezember gleich mit einem Höhepunkt.

Am anstehenden Samstag, dem Tag vor Heiligabend, geht es beim Herrenturnier um die Wurst. Neben den Gastgebern vom FC Merkur sind mit dem FC Lindau, dem Titelverteidiger SV Rot-Weiß Hörden, dem VfL 08 Herzberg, dem SV Rotenberg II und der A-Jugend des JFV Rhume-Oder weitere Teams aus der Region vertreten. Die weiteste Anreise hat die SG Bielen/Urbach, am östlichen Rand von Nordhausen beheimatet. Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-Jeden, los geht das Turnier um 14 Uhr.

Stark besetztes Frauenturnier

Nach einer kurzen Pause über die Feiertage geht es zwischen den Jahren mit einem vollen Programm weiter. Am Mittwoch, 27. Dezember, startet um 9 Uhr das Turnier der F-Jugend. Ab 13.30 Uhr zeigen dann die jüngsten Kicker der G-Jugend den sicherlich zahlreichen Zuschauern, was sie schon so drauf haben. Den Abschluss bildet ab 17.30 Uhr das stark besetzte Turnier der Frauen. Neben dem Landesligisten SG Wulften/Lindau/Hattorf sind die Bezirksligisten FC Westharz, SG Denkershausen/Lagershausen und Germania Gladebeck dabei. Komplettiert wird das Feld vom Kreisligisten FC Lindenberg Adelebsen, der SG-Reserve sowie dem SV Förste aus der 1. Kreisklasse.

Am 28. Dezember steht zunächst der Mädchenfußball im Fokus. Die E-Juniorinnen legen ab 9 Uhr los, ab 13 Uhr folgen die D-Juniorinnen. Den Tagesabschluss bildet ab 17.30 Uhr das Turnier der zweiten Merkur-Herren. Neben den Gastgebern haben der VfB Südharz II, der FC Vatan Herzberg, der VfL 08 Herzberg, der 1. FC Freiheit II, die SG Badenhausen/Bad Grund II und der FC Gleichen II zugesagt.

Jugend- und Altherrenturnier: So endet der Hallencup

Wie an den Tagen zuvor geht es auch am Freitag, 29. Dezember, um 9 Uhr los. Dann präsentieren sich die E-Jugendteams. Im Anschluss ab 13.30 Uhr spielen die C-Juniorinnen, ehe die Altherren ab 17.30 Uhr den Tag beschließen. Zum Abschluss des Hallencups ist zudem am Samstag, 30. Dezember, ein Turniertag des JFV Rhume-Oder geplant.

Gespielt wird im DGH über das komplette Großfeld mit einer Rundum-Bande. So können sich die Besucher auf temporeiche Spiele freuen. Natürlich sorgt der FC Merkur auch für das leibliche Wohl im DGH, sodass keiner hungrig nach Hause gehen muss.

