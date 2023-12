Braunschweig. Vom 4. bis 13. Juli 2024 findet in Braunschweig die 30. Auflage des ATP-Challengers Brawo Open statt. Neben herausragendem Sport begeistert auch das Showprogramm.

Ein ganz besonderes Event wird vom 4. bis 13. Juli 2024 in Braunschweig zelebriert: die 30. Auflage der Brawo Open. Das renommierte und traditionsreiche Braunschweiger ATP Challenger-Turnier begeisterte im Jahr 2023 fast 32.000 Besucher, die viele packende Tennismatches am Tage und unvergessliche Künstlerauftritte am Abend auf der Anlage des Braunschweiger Tennis- und Hockey-Clubs im Bürgerpark erlebten. Die Zuschauerzahl war ein Rekord, der im Jubiläumsjahr bestmöglich überboten werden soll.

Die Brawo Open sind eines der höchstdotierten Challenger und das drittgrößte Sandplatzevent in Deutschland. Volker Jäcke, Turnierdirektor in Braunschweig

Das langjährige Erfolgsrezept ist eigentlich ganz einfach. Auf den Tennisplätzen wird Weltklasse-Sport geboten, das Einzelfinale gewann 2023 der Italiener Franco Agamenone. Zudem erwartet die Besucher erstklassiges Entertainment auf der Showbühne, im vergangenen Sommer unter anderem mit Juli und Oli. P. Dieses Konzept wird auch bei der 30. Auflage fortgeführt.

Brawo Open in Braunschweig zählen auch 2024 zur Topkategorie der ATP Challenger

„Durch die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren und Partner konnten wir das Turnier 2023 auf ein neues sportliches Level heben, nämlich das Preisgeld für die teilnehmenden Spieler deutlich zu erhöhen und von der ATP eine Lizenz für drei Jahre zu erhalten. Damit zählen die Brawo Open auch im Jahr 2024 zur Topkategorie der weltweiten ATP Challenger 125er-Turniere mit dann 148.625 Euro Preisgeld – und sind damit eines der höchstdotierten Challenger und das drittgrößte Sandplatzevent in Deutschland“, erklärt der Turnierdirektor Volker Jäcke.

Die Besucher erwartet im sonnigen Juli wieder ein attraktives, hochkarätiges und starkes Einzel- und Doppel-Teilnehmerfeld aus deutschen Top-Spielern, die ab dem 7. Juli 2024 auf zahlreiche international bekannte Weltklassespieler treffen. Mit dem musikalischen Rahmenprogramm geht es bereits am frühen Abend des 4. Juli 2024 los: Im Rahmen der White Night sorgen einige der besten regionalen DJs für einen fulminanten Party-Kick-off.

Musik und Comedy der Spitzenklasse: Michael Schulte und Matze Knop

Als weitere beliebte Feier-Highlights stehen zudem am 9. Juli die Sommer Wies’n mit dem Königlich Bayrischen Vollgas Orchester sowie am 11. Juli die Ladies Night fest. Außerdem wird auch der United Kids Foundations-Familientag am 7. Juli mit vielen Aktionen für Kinder durchgeführt – als Stargast sind die heldenhaften Hunde von Paw Patrol dabei.

Aber auch einige Konzert-Termine stehen bereits fest: Den musikalischen Auftakt macht am 5. Juli Michael Schulte. Der Singer-Songwriter hat beim Eurovision Song Contest 2018 den vierten Platz erreicht. Eine bunte, musikalische Zeitreise in die 80er Jahre kann man am 10. Juli mit NDW-Star Markus erleben. Er präsentiert die „Ich will Spaß“-Show, an der zudem Bands wie Geier Sturzflug und UKW teilnehmen. Noch mehr Spaß kann man am 8. Juli mit Matze Knop erleben. Der Comedian, Moderator und Imitator liefert in seinem neuen Programm „Mut zur Lücke“ großartiges Entertainment.

Hier gibt es die Tickets für die Brawo Open

„Da wir zum Jubiläum mit einer hohen Nachfrage bei allen Veranstaltungen rechnen, empfehle ich allen, sich frühzeitig Tickets zu sichern“, sagt Markus Beese, Leiter Marketing bei der Volksbank Brawo und Geschäftsführer der veranstaltenden Brunswiek Marketing GmbH. Weitere musikalische Acts sind in Planung und werden in Kürze veröffentlicht.

Wer mitfeiern und Weltklasse-Tennis sehen möchte, bekommt ab sofort Tickets unter www.brawo-open.de oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

