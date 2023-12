Osterode. Beim VfR Dostluk Osterode gibt es eine neue Mädchen-Fußballgruppe, die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten haben schon stattgefunden.

An Fußball interessierte Mädchen hat es in Osterode schon immer gegeben. In den vergangenen zwei Jahren hat der Zulauf aber enorm angezogen. Beim VfR Dostluk Osterode sieht man inzwischen einen stabilen Trend und hat sich daher entschlossen, ein Zusatzangebot zu schaffen.

Der Verein bietet daher speziell nur für Mädchen ein das Training „Mädchenfußball und Leidenschaft“ an. Das normale Trainingsangebot in den gemischten Mannschaften findet zudem ganz normal weiterhin statt. So ist zum einen eine gute individuelle Förderung für die Mädchen möglich, die jungen Fußballerinnen können sich aber auch mit Jungen im Training zu reiben.

VfR Dostluk Osterode: Mädchen nehmen an Turnieren und Freundschaftsspielen teil

Mit dem neuen Mädchenteam werden Turniere und Freundschaftsspiele bestritten und darüber hinaus gemeinsame Aktionen unternommen, die das Teamgefühl der Mädchenmannschaft fördern. Die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten haben bereits stattgefunden, die Mädels hatten sichtlich Spaß an diesem Angebot, das es bislang in Osterode noch nicht gab.

„Mädchen, die Interesse am Fußball und Spaß an schönen Aktionen im Team haben, dürfen gern zum Schnuppern kommen“, hofft Trainerin Stephanie Krause auf viele neue Gesichter. Weitere Informationen zu den Trainingszeiten gibt es bei ihr unter Telefon 0176/98387035.

