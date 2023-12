Kaltenkirchen. Beim TC An der Schirnau in Kaltenkirchen vor den Toren Hamburgs setzten sich die Herzberger nach einer starken Vorstellung mit 5:1 durch.

Zu ihrem ersten Auswärtsspiel in der Herren 40 Nordliga musste das Tennisteam des TC Grün-Weiß Herzberg nach Kaltenkirchen, im Norden von Hamburg bereits im Bundesland Schleswig-Holstein gelegen, beim TC An der Schirnau antreten. Die Gastgeber haben im vergangenen Jahr noch in der Nordliga der Herren 30 gespielt und waren deutlich jünger als die Herzberger, dennoch sollte sich die weite Reise für die Welfenstädter lohnen.

Den Start machte Dennis Eckstein an Position zwei gegen Swen Schöne. Eckstein machte ein gutes Spiel, sein Gegner jedoch war sehr spielstark und hatte in den entscheidenden Momenten die richtige Antwort, ein Break pro Satz entschied schließlich (3:6, 3:6). David Plugge an Position vier bekam es mit Christoph Schmidt zu tun. Der Herzberger dominierte den ersten Satz mit sehr schnellem Spiel und tollen Returns (6:2). Nach einem kurzen Hänger im zweiten Durchgang fand Plugge schnell wieder den Rhythmus und gewann auch diesen mit 6:3.

Thomas Raabe lässt sich auch von einer Wadenverletzung nicht stoppen

An Position drei trat Thomas Raabe für die Herzberger an. Trotz einer schmerzhaften Wadenverletzung zog er unbeirrt seinen Stiefel durch, dominierte Jan Hoener zu Drewer in jeder Phase und setzte sich klar mit 6:2 und 6:1 durch. Im Spitzeneinzel musste Alec Ungureanu gegen Florian Lähn antreten, der etwas erkältet ins Spiel ging. Im Spiel jedoch gab Lähn ein Feuerwerk an schnellen Schlägen ab, da er die Ballwechsel kurz halten wollte. Ungureanu jedoch zeigte ihm sehr schnell, dass ihm die Geschwindigkeit nichts ausmachte. Mit fehlerlosem Spiel ging er mit 5:0 in Führung, sein Gegner gab schließlich auf.

Alec Ungureanu/Dennis Eckstein bildeten das erste Doppel, sie bekamen es mit Lähn/Regelin zu tun und gewannen souverän mit 6:3 und 6:4 - der Sieg war somit schon perfekt. Marc Böttcher spielte für den verletzten Thomas Raabe mit David Plugge das zweite Doppel. Auch sie dominierten ihre Gegner Hoener zu Drewer/Schmidt im ersten Satz mit 6:1. Im zweiten Abschnitt hatten beide Seiten Probleme mit ihren Aufschlagspielen, es ging in den Tiebreak. Hier konnten die Herzberger bei 4:4 das entscheidende Mini-Break schaffen. Dieses Mal ließen sich Plugge/Böttcher die Chance zum Sieg nicht nehmen, Böttcher beendete mit zwei Aufschlägen das Match. Somit stand am Ende ein verdienter 5:1-Auswärtssieg in der Statistik.

Am 27. Januar 2024 findet um 14 Uhr das nächste Heimspiel der Herren 40 in der Tennishalle in Osterode in der Scheerenberger Straße gegen den TC BW Salzhausen. Über Unterstützung würden sich die Jungs vom HTC sehr freuen.

