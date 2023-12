Lasfelde. In der Tischtennis-Bezirksliga holt der TTC Pe-La-Ka beim Dritten TTSV Mielenhausen II einen 9:7-Erfolg. Für die Herren III und Damen läuft es im Pokal rund.

Ein Überraschungscoup gelang der ersten Herrenmannschaft des TTC Pe-La-Ka in der Tischtennis-Bezirksliga beim Tabellendritten TTSV Mielenhausen. Nach 0:2-Rückstand gingen die Seestädter durch Jan Lossie/Torsten Nickel im Doppel und Janis Högemann sowie Thomas Büschleb im Einzel erstmalig in Führung. Die Gastgeber konterten, doch Högemann und Nickel glichen zum 5:5 aus.

Für den entscheidenden Push sorgte anschließend Büschleb. Er lag 1:2 nach Sätzen und 0:7 im vierten Satz zurück, setzte dann alles auf eine Karte und stellte sein Spiel auf Angriff mit seiner Noppenseite um. So schaffte er den Satzgewinn, entnervt hatte sein Kontrahent im fünften Durchgang nichts mehr entgegenzusetzen. Nach Siegen von Alexander Gaun und Nickel führte man 8:7. Das Schlussdoppel war eine klare Angelegenheit für Högemann/Christoph Klein, die den 9:7-Erfolg perfekt machten.

Die zweiten Herren unterlagen in der Kreisliga dem TTC Herzberg III in eigener Halle mit 1:7. Den Ehrenpunkt holte Matthias Lange. Im Pokal der 2. bis 4. Kreisklassen kam die dritte Herrenmannschaft gegen den TTC Hattorf IV mit einem 4:1 eine Runde weiter. Es siegte Marvin Heinig, Steeven Bode, das Doppel Heinig/J. Bode und Jaaron Bode, der eine starke Leistung zeigte. Im Kreisligapokal setzten sich die Damen bei der TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen II in der Aufstellung Aavje Grottke, Bettina Oepkes und Sophia Leditschke glatt mit 4:0 durch.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

