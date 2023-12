Osterode. Die Jugendabteilung des VfR Dostluk Osterode richtet in der Röddenbergsporthalle in Osterode an zwei Tagen vier Jugendfußballturniere aus.

Ganz im Zeichen des Kinder- und Jugendfußballs stand das erste Adventwochenende in der Röddenbergsporthalle in Osterode. Zusammen mit der Sparkasse Osterode richtete die Jugendabteilung des VfR Dostluk Osterode ein Hallenfußballturnier aus.

Der Samstagmorgen startete mit den Begegnungen der G-Jugendteams vom FC Eisdorf, FC Merkur Hattorf, der JSG Söse/Harz, des FC Gleichen sowie zwei Vertretungen des Gastgebers, des VfR Dostluk Osterode. Insgesamt konnten die Kinder in 15 Spielpaarungen 48 Tore bejubeln. Parallel zu den Spielen vertrieben sich die Teilnehmer und Geschwisterkinder auf einer extra von den VfR Dostluk-Betreuern errichtete Spielfläche mit Matten, Trampolinen und diversen Bällen die Zeit zwischen den Spielen. Hier gab es doch den ein oder anderen Purzelbaum zu bestaunen.

Bevor am Nachmittag die F-Jugendmannschaften des SV Rotenberg, der JSG Wieter und JSG Söse/Harz, des SC HarzTor/Neuhof und wiederum zwei Teams des Gastgebers ihr Können den zahlreichen Zuschauer zeigten, gab es eine Vorführung des befreundeten Vereins TSV Rot-Weiß Suterode aus dem Kreis Northeim. Die Rope Skipper, die dieses Jahr bereits beim Bewegungscamp im Jahnstadion ihr Talent beim Seilspringen nach fetziger Musik zeigten, begeisterten die jüngsten Fußballspieler mit tollen Tricks und rhythmischen Sprungvarianten. Das Publikum honorierte den Showact mit großem Applaus, auch eine Zugabe durfte da natürlich nicht fehlen.

SV Rotenberg siegt beim F-Jugendturnier am Samstag

In den insgesamt 15 Spielpaarungen, in denen sich am Ende der SV Rotenberg als beständigstes Team herausstellte, mussten die Torhüter 37 Mal hinter sich greifen. Jörg Stockhusen, Filialleiter der Sparkasse Osterode, informierte sich derweil in intensiven Gesprächen mit dem Vorsitzenden des VfR Dostluk Osterode, Manfred Hellmich und einigen Jugendtrainern des Gastgebers am Rande der Hallenspiele über die Situation der Jugendabteilung.

Der Sonntag startete mit einem weiteren F-Jugendturnier mit den Vertretungen der JSG Seesen-Süd, JSG Söse/Harz, dem FC Eisdorf und TuS Clausthal-Zellerfeld und dem VfR Dostluk Osterode. Viel Spielzeit bei kurzen Pausen waren bei diesem Turnier im Spielmodus Jeder-gegen-Jeden mit Hin- und Rückspiel. Dadurch konnte man gerade bei den jüngeren Kickern eine Steigerung im Laufe des Turnierverlaufs erkennen. Das letzte Spiel entschied über den Turniersieg: Durch ein 1:0-Sieg gegen den FC Eisdorf konnte sich der Gastgeber vom VfR Dostluk Osterode durchsetzen.

D-Jugendturnier rundet das Wochenende ab

Abgerundet wurde das Fußballwochenende des Osteroder Sparkassen Turniers mit den Spielen der D-Jugend. Hier waren folgende Mannschaft angetreten: TuS Clausthal-Zellerfeld, JSG HöhBernSee, JSG Söse/Harz, FC Gleichen und zwei Teams vom VfR Dostluk Osterode. Am Ende hatte die JSG HöhBernSee die Nase vorn und sicherte sich den Turniersieg. Die erste Mannschaft des VfR Dostluk konnte spielerisch überzeugen, war mit 15 erzielten Toren das offensivstärkste Team und sicherte sich den verdienten zweiten Platz.

Sämtliche Spiele des Osterode Sparkassen Turniers wurden souverän von vereinsinternen Schiedsrichtern geleitet. Ein Startgeld für die teilnehmenden Mannschaften wurde Seitens des Gastgeber nicht erhoben. Dank der Cafeteria blieb auch niemand hungrig, ein Teil des Erlöses vom Kaffee und Kuchenverkauf soll der Aktion „Löwenmama“ zur Verfügung gestellt werden. Ein besonderes Dankeschön richtet der Verein an die Sparkasse Osterode für die tolle Unterstützung, an Jörg Stockhusen für die lobenden Worte bei der Siegerehrung und an alle teilnehmenden Mannschaften, die durch ihre Spenden die Aktion Löwenmama unterstützt haben.

