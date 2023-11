Osterode. Am 22. November wird im Ratssaal des Rathauses Osterode diskutiert. Alle sportinteressierten Bürger sind eingeladen, ihre Ideen einzubringen.

Der demografische Wandel, die zunehmende Migration nach Deutschland, aber auch eine Ausweitung von Bildungsphasen und ein verändertes Sportverhalten bedeuten sowohl für die Sportvereine als auch für die Kommunen große Veränderungen. Auch die Stadt Osterode steht vor dem Hintergrund dieser Veränderungen vor künftigen Herausforderungen.

„Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen die Stadt auch in sportlicher Hinsicht zukunftssicher aufstellen“, sagt Bürgermeister Jens Augat. Mit der Umgestaltung und Sanierung des Jahnstadions hat die Stadt bereits einen großen Schritt begonnen. Mit der Fertigstellung der neuen Bezirkssportanlage und des Alohas im kommenden Jahr sind die Anstrengungen noch nicht zu Ende.

Stadt will sich zukunfstorientiert aufstellen

„Im Rahmen eines kommunalen Sportentwicklungsprozesses wollen wir - zusammen mit der Universität Göttingen und dem Ingenieurbüro Richter - die Grundlagen für eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Sports in Osterode erforschen“, beschreibt Augat die Hintergründe für die anstehenden Beratungen. Dabei werden Probleme und Bedürfnisse diskutiert werden, die in konkrete Zukunftspläne münden sollen. Die Stadt Osterode und der KSB Göttingen-Osterode haben dazu bereits eine Kooperationsvereinbarung zum Sportentwicklungsprozess für die Kernstadt und die dazugehörigen Ortschaften unterzeichnet.

Zum ersten Sportentwicklungsforum lädt die Stadt am 22. November in den Ratssaal des Rathauses sportinteressierten Bürger ein. In der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr sind die Organisatoren gespannt auf viele Ideen und konstruktive Diskussionen. Anmeldungen nimmt Udo Küster, Koordinationsstelle für Vereine und Verbände, per E-Mail an udo.kuester@osterode.de bis zum 15. November entgegen.

