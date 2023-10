Göttingen. In der Basketball-Bundesliga hat die BG Göttingen am Montagabend den EuroLeague-Teilnehmer Alba Berlin zu Gast in der Sparkassen-Arena.

Nach dem starken Auftritt der BG Göttingen im FIBA Europe Cup beim italienischen Vertreter Itelyum Varese bleibt dem Team ein bisschen mehr Zeit als normal, um zu regenerieren. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart muss erst am heutigen Montag wieder in der Basketball-Bundesliga ran. Der Gegner hat es aber in sich: Alba Berlin ist ab 18.30 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast.

„Berlin ist ein europäisches Spitzenteam mit einem sehr ausgeglichenen Kader und einer Zwölf-Mann-Rotation, in dem kein Spieler mehr als 23 Minuten auf dem Parkett steht“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. Für die Partie gegen das Spitzenteam aus Berlin gibt es noch Tickets im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de, an der Ticket-Hotline unter 01806/991170 und bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen. Die Arena-Kasse für Resttickets öffnet um 17 Uhr.

Weltmeister Johannes Thiemann führt Alba Berlin an

Die Berliner haben sich am vergangenen Donnerstag in der EuroLeague mit ihrem ersten Erfolg gegen den Favoriten Armani Mailand (85:82) ordentlich Selbstvertrauen geholt. Bei den Albatrossen stach Weltmeister Johannes Thiemann mit 22 Punkten und sechs Rebounds heraus. Neuzugang Sterling Brown steuerte 18 Punkte bei. In der Crunchtime behielt die Mannschaft von Alba-Headcoach Israel Gonzalez die Nerven und drehte angeführt von Thiemann die Partie. In der BBL mussten die Berliner bereits eine Niederlage hinnehmen: Beim Meister Ratiopharm Ulm verlor Berlin aufgrund eines Einbruchs im Schlussviertel 88:100. Die weiteren drei Partien gewann Alba allerdings sicher.

Im erneut sehr breit aufgestellten Berliner Kader gibt es viele Schlüsselspieler. Die meisten Punkte im Schnitt erzielt Neuzugang Matt Thomas (17,7) gefolgt von Thiemann (14,8) und Brown (12,0). Thiemann holt die meisten Rebounds (6,0) und ist effizientester Albatros. Insgesamt kamen in den vier Bundesliga-Spielen schon 16 Spieler zum Einsatz.

BG Göttingen: Gegner Alba Berlin bringt eine gute Mischung mit

„Natürlich ist Thiemann mit seiner Erfahrung einer ihrer Schlüsselspieler. Ihn als wichtigsten Spieler zu bezeichnen, würde den anderen aber nicht gerecht werden“, so Desloovere. Die beiden jungen Aufbauspieler Ziga Samar (22 Jahre) und Matteo Spagnolo (20) sind die besten Vorlagengeber (5,5 beziehungsweise 4,0 Assists pro Spiel). „Berlin hat eine sehr gute Mischung aus hochtalentierten jungen Spielern und qualitativ hochwertigen erfahrenen Akteuren“, sagt der belgische Co-Trainer.

„Für uns liegt der Fokus weiterhin auf der Defensive. Berlin beim Punkten zu übertreffen, wird schwierig, weshalb wir physisch verteidigen und jeden Wurf schwer machen müssen“, gibt Desloovere kein Geheimnis preis. „In der Offensive müssen wir so oft und schnell wie möglich nach vorne rennen. Wir haben in Varese als Team schon viel besser zusammengespielt und den Ball gut bewegt. Gegen eine so starke Mannschaft wie Berlin wird das eine gute Standortbestimmung für uns.“

