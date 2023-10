Varese. Im FIBA Europe Cup setzt sich die BG Göttingen beim Favoriten aus Italien durch und feiert den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel.

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Die BG Göttingen hat im FIBA Europe Cup den Favoriten Itelyum Varese mit einem starken Auftritt in die Knie gezwungen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart gewann am Mittwochabend bei den Norditalienern mit 91:79 (50:42). Vor 1.595 Zuschauern in der Itelyum Arena, darunter fünf lautstarke Göttinger Fans, zeigten die Gäste in der ersten Hälfte vor allem in der Verteidigung eine sehr gute Leistung. Nach dem Seitenwechsel überstand der deutsche Vertreter immer wieder starke Phasen der Italiener und behielt die Nerven. Bester Veilchen-Werfer war Mo Gibson mit 22 Punkten. Für Varese traf Willie Cauley-Stein am häufigsten (18 Zähler), der zudem 20 Rebounds holte.

Wir mussten physisch und aggressiv verteidigen, um sie müde zu spielen und ihre Stärken wegzunehmen. Olivier Foucart, Trainer der BG Göttingen, nach dem Erfolg in Varese

Die Veilchen, bei denen neben Harper Kamp (Knie) auch Philipp Hartwich aufgrund einer Ellbogen-Verletzung aus dem Spiel in Chemnitz nicht mitwirken konnte, starteten mit viel Intensität in der Verteidigung und machten es den Italienern zunächst schwer. Gibson übernahm in der Offensive Verantwortung und brachte die deutschen Gäste 9:4 in Front (4.). Dann leistete sich die BG ein paar Unaufmerksamkeiten beim Rebound, die Varese sofort bestrafte. Angeführt von ihrem Aufbauspieler Olivier Hanlan übernahmen die Hausherren die Führung (9:12/5.).

BG Göttingen zeigt guten Teambasketball

Doch die Göttinger ließen sich davon nicht beeindrucken und konterten mit einem 11:3-Lauf, den Deondre Burns zum 20:15 abschloss und Vareses Headcoach Thomas Bialaszewski zu seiner ersten Auszeit zwang (8.). Aber auch danach lief es für die Gastgeber nicht besser. Die BG spielte gut zusammen und baute ihre Führung bis zum Viertelende auf 24:17 aus. Den zweiten Abschnitt eröffneten die Göttinger mit einem Dreier von Mathis Mönninghoff zum 27:17; Karlis Silins legte von außen zum 30:19 nach (12.).

Im Anschluss daran schalteten die Italiener einen Gang in der Verteidigung hoch. Im Gegenzug fand Varese nun bessere Weg zu punkten und verkürzte auf 32:28 (14.). Doch auch diese Phase überstand die Foucart-Truppe und baute ihren Vorsprung durch einen 9:2-Lauf wieder auf elf Zähler aus (41:30/16.). Weil Varese schlecht von außen traf (nur zwei Dreier in der ersten Hälfte), versuchten sie es mit Zügen zum Korb, waren damit erfolgreicher und arbeiteten sich wieder etwas heran (43:36/17.). Aber Fedor Zugic und Gibson konterten zum 48:38 (19.). In die Halbzeitpause ging die BG mit einer 50:42-Führung.

Veilchen bauen Vorsprung in Varese aus

Nach dem Seitenwechsel machte die BG da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatte. Silins erhöhte mit einem Drei-Punkte-Spiel auf 53:42 (21.). Bei den Hausherren fiel weiterhin nicht viel von jenseits der 6,75-Meter-Marke, sodass die Göttinger ihren Vorsprung Stück für Stück ausbauten. Nach einem unsportlichen Foul von Matteo Librizzi an Silins verwandelte dieser zwei Freiwürfe zum 61:48; Burns legte zum 63:48 nach (25.). Die deutschen Gäste ließen nicht nach und zogen bis zur 27. Minute auf 69:50 davon. Erst zum Viertelende fing sich Varese etwas und kam auf 70:57 heran (29.). Burns stellte den 72:57-Viertelendstand her.

Im Schlussabschnitt warfen die Italiener noch einmal alles nach vorne und arbeiteten sich dank Sean McDermott und Cauley-Stein auf 76:69 heran (33.). Aber die Veilchen behielten die Nerven und ließen einen 6:0-Lauf folgen, den Gibson zum 82:69 abschloss (36.). Davide Moretti stemmte sich gegen die drohende Niederlage und sorgte mit sieben Punkten in Folge dafür, dass der Abstand konstant blieb (88:77/39.). Foucart erstickte aufkommendes Selbstvertrauen der Gastgeber durch eine Auszeit im Keim, Zugic und Gibson sicherten endgültig den Sieg.

BG Göttingen: Coach Foucart ist zufrieden

„Offensichtlich bin ich sehr froh über diesen Sieg. Wir haben von Beginn an aggressiv verteidigt. Wir wussten, dass Varese ein sehr gutes Team ist, das gerne schnell spielt und sehr gut von der Drei-Punkte-Linie wirft. Darum mussten wir physisch und aggressiv verteidigen, um sie müde zu spielen und ihre Stärken wegzunehmen. Jetzt müssen wir uns für unser nächstes Spiel erholen“, freute sich Foucart über den Erfolg.

Die Göttinger haben nun ein klein bisschen Zeit zum Luftholen, ehe zum Wochenstart ein Heimspieldoppelpack ansteht. Am Montag, 30. Oktober, empfangen die Veilchen das Euroleague-Team von Alba Berlin in der Sparkassen-Arena, Spielbeginn ist um 18.30 Uhr. Zwei Tage später, am 1. November, folgt der nächste internationale Auftritt, dann sind ab 19.30 Uhr die Zyprioten von Keravnos Strovolou zu Gast. Mit einem weiteren Sieg würden die Südniedersachsen einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die Zwischenrunde zurücklegen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.