Lasfelde. Während die ersten Herren des TTC Pe-La-Ka im Derby erfolgreich sind, läuft es auch für die Jugendmannschaften der Seestädter richtig rund.

Fleißig im Einsatz waren in den vergangenen Wochen die Tischtennis-Mannschaften des TTC Pe-La-Ka. Von den Herren über die Damen bis in den Nachwuchs wurde um Punkte gekämpft.

Die ersten Herren des TTC Pe-La-Ka hatten in der Bezirksliga Heimrecht gegen den Lokalrivalen vom TTC Grün-Weiß Herzberg. Die Gäste reisten mit Ersatz an, leisteten allerdings gehörigen Widerstand. Nach den Doppeln stand es durch Janis Högemann/Christoph Klein und Torsten Nickel/Jan Lossie 2:1 für die Gastgeber. Thomas Büschleb und Klein erhöhten die Führung auf 4:2, Michael Hartmann hielt für die Herzberger die Partie mit seinen beiden Erfolgen offen. Nach zwei Siegen jeweils im fünften Satz mit 12:10 durch J. Lossie und Högemann ließen die Seestädter nichts mehr anbrennen. Die weiteren Punkte zum 9:4-Sieg steuerten Büschleb, Alexander Gaun und Nickel bei.

Eine 2:7-Heimniederlage musste die zweite Mannschaft in der Kreisliga gegen den TTC Förste II hinnehmen. Lediglich Matthias Lange/Marc Lossie und M. Lossie im Einzel punkteten.

Drei Punkte aus zwei Spielen für den TTC Pe-La-Ka III

Ein spannendes Spiel lieferten sich die dritten Herren in der 3. Kreisklasse mit dem SV Rot-Weiß Hörden II. Nach den Erfolgen von Uwe Klonz/Andreas Brzenk und Marvin Heinig stand es 2:2, ehe PeLaKa durch Brzenk und Sven Draber auf 4:2 erhöhte. Die Gäste konterten und holten die nächsten vier Matches zum 4:6. Beide Schlussdoppel konnten in drei Sätzen gewonnen werden, so endete die Partie mit einem gerechten 6:6. Gegen den TTK Gittelde-Teichhütte IV punkteten Heinig/Tamara Lossie sowie Klonz/Brzenk im Doppel. Heinig (2), Brzenk und Klonz erhöhten auf 6:2, ehe T. Lossie ihre Partie zum 7:3-Endstand entschied.

Einen deutlichen 7:1-Sieg verbuchte die vierte Mannschaft in der 4. Kreisklasse in der Aufstellung Andreas Brzenk, Lasse Wachsmuth, Tamara Lossie und Jaaron Bode gegen den TTC Förste V. Beim Vorjahresmeister TSC Eisdorf feierte die junge Truppe einen 7:2-Auswärtssieg. Wieder wurden beide Doppel durch Jaaron Bode/Steven Bode sowie T. Lossie/Lasse Wachsmuth gewonnen. In den Einzeln setzte sich die Jugend gegen die Routine durch: S. Bode, Wachsmuth, J. Bode und T. Lossie (2) waren erfolgreich.

Die Damenmannschaft findet sich nach der 2:6-Niederlage in der Kreisliga beim TuS Schededörfer am Tabellenende wieder. Bettina Oepkes und Aavje Grottke siegten.

Jugend des TTC Pe-La-Ka lässt nichts anbrennen

Im Heimspiel der ersten Jugend des TTC Pe-La-Ka in der 1. Kreisklasse gab es einen 10:0-Kantersieg gegen die SG Rhume. Von Anfang an ließen die Seestädter nichts zu, nur zwei abgegebenen Sätzen zeigen die Überlegenheit deutlich. Die Punkte holten in den Doppeln Lasse Wachsmuth/Tamara Lossie und Jannis Mai/Jaaron Bode. In den Einzeln siegte jeder jeweils zweimal.

Die zweite Jugendmannschaft erspielte sich beim TTC Förste III einen 9:1-Erfolg. Carlotta Witt/Luan Linder, Sophia Leditschke/Lennox Schmidt holten die Punkte im Doppel, im Einzel waren Witt (2), Leditschke, Schmidt (2) und Linder (2) erfolgreich. Auch beim TTC Förste II gab es einen Erfolg. Beide Eingangsdoppel mit Nils Walther/Witt und Leditschke/Tom Schwarze waren erfolgreich, in den Einzeln punkteten Walther (2), Leditschke (2) und Witt zum 7:3-Endergebnis.

