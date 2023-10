Osterode Die Landesverbandssiegerprüfung und der Niedersachsen-Pokal der Fährtenhunde findet in diesem Jahr beim HSV Osterode statt.

Die Landesverbandssiegerprüfung und der Niedersachsen-Pokal der Fährtenhunde des DVG fand in diesem Jahr beim HSV Osterode statt. Die sich vorrangig über zwei Tage erstreckende Veranstaltung, die als Qualifizierung zur Bundessiegerprüfung der Fährtenhunde gilt, wurde aus verschiedenen organisatorischen Gründen auf einen Tag reduziert. Somit schwand für einige Teilnehmer die Chance, zur Bundessiegerprüfung FH fahren zu können, in fast unerreichbare Ferne.

Insgesamt zwölf Teams, darunter fünf des GHSV Brochthausen mit sechs Hunden, stellten sich der Herausforderung. Den Auftakt machte Sandra Zander mit Bilal of Gallifrey Seven beim Niedersachsenpokal in der FCI-FPr 3. Diese Fährte ist 600 Schritte lang, beinhaltet drei zu verweisende Gegenstände und hat eine Liegezeit von einer Stunde. Der Acker für die Teilnehmer des Niedersachsenpokals war nur grob durchgegrubbert, das sollte Seven Schwierigkeiten bereiten. Das Team landete am Ende hinter den beiden Mitgliedern des MV Lasfelde, Stefanie Althaus mit Fleur und Zandra Geisecke-Behnke mit Devil, auf Rang drei.

Als einzige Starterin in der FCI-IFH 1, diese ist 1.200 Schritte lang mit einer Liegezeit von zwei Stunden und vier anzuzeigenden Gegenständen, ging Helga Hirschelmann (HSV Blankenburg) mit ihrer Springer Spaniel Hündin Skye an den Start. Mit einem guten Ergebnis konnte sie den ersten Platz für sich gewinnen.

Auf die Hunde warten ein schweres Gelände und 30 Grad

In der FCI-IFH 2, die 1.800 Schritte einschließt, sieben zu verweisende Gegenstände fordert und eine Liegezeit von drei Stunden hat, folgten vom GHSV Brochthausen die Teams Heike Seideneck mit Crazy vom Special Highlight, Andrea Junge mit Dasha Wolf vom Blosenberg, Thomas Borchard mit Ayla Canis Invictus, Hermann Brämer mit Studebaker’s Matz und nochmal Sandra Zander, aber mit Cheerful Cassidy of Gems Valley Lemon. Ebenfalls gingen aus den Vereinen PHV Settmarshausen, PHV Hameln und PHSV Schaumburg-Lippe die Teams Jörg Prescher mit Sky, Marion Stone mit Dipsy Lübeck Airport und Alexandra Tebbel mit Uzo von der Hettlingshöhe an den Start.

Durchgängig schweres Gelände und eine Temperatur von mehr als 30 Grad Celsius begleiteten die Teilnehmer den Tag über. Alle Beteiligten gaben ihr Bestes, die Hunde kämpften sich über den Erdboden. Jörg Prescher konnte mit einem sehr guten Ergebnis den Landesmeister-Titel holen. Gleichermaßen mit einem sehr guten Ergebnis erreichte Heike Seideneck zweiten Platz vor Alexandra Tebbel. Auf den weiteren Plätzen folgten Hermann Brämer, Sandra Zander (mit Lemon), Thomas Borchard, Marion Stone und Andrea Junge.

