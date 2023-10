Jetzt startet auch die BG Göttingen in die Saison

Göttingen Als letzte Mannschaft steigt am Samstag die BG Göttingen mit einem Heimspiel gegen Crailsheim in die neue Saison in der Basketball-Bundesliga ein.

Mit ein bisschen Verspätung startet nun auch die BG Göttingen in die BBL-Saison 2023/24. Als letzte Mannschaft steigen die Veilchen am Samstag, 7. Oktober, in die nationalen Pflichtspiele ein. Das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart empfängt im ersten Bundesliga-Spiel die Hakro Merlins Crailsheim in der heimischen Sparkassen-Arena, Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Während die Göttinger am Basketball Champions League-Qualifikationsturnier in der Türkei teilnahmen, absolvierten die meisten Liga-Konkurrenten schon zwei Spieltage und einige auch die erste Runde des BBL Pokals. Die Merlins gehören zu den Mannschaften, die schon drei Pflichtspiele hinter sich haben. „Wir haben versucht, einen Rhythmus im Training aufzubauen und haben in der Türkei intensiv trainiert. So hatten wir Zeit, noch an ein paar Dingen zu arbeiten“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Zuerst sind wir froh, dass wir endlich ein Heimspiel vor unseren Fans absolvieren können. Viele unserer Spieler kennen die Arena noch nicht.“

BG-Gegner Crailsheim verpflichtet EuroLeague-Spieler Léo Westermann

Die Crailsheimer hatten es zu Saisonbeginn nicht leicht. Zuerst mussten die Zauberer das verletzungsbedingte Karriereende von Bodgan Radosavljevic verkraften, danach schieden sie gegen die Gießen 46ers aus dem BBL Pokal aus (73:79). Doch dann ließ das Team von Merlins-Headcoach Nikola Markovic aufhorchen: Die Süddeutschen sicherten sich die Dienste des französischen Aufbauspielers Léo Westermann (31), der in der EuroLeague unter anderen für Kaunas, Barcelona, Fenerbahce und Moskau auflief.

Wir haben versucht, einen Rhythmus im Training aufzubauen und haben in der Türkei intensiv trainiert. So hatten wir Zeit, noch an ein paar Dingen zu arbeiten. Kenneth Desloovere, Co-Trainer der BG Göttingen, über die Saisonvorbereitung

Beim Debüt gegen die Rostock Seawolves zeigte der Guard gleich sein Können und trug entscheidend zum 85:81-Sieg bei. In ihrer zweiten Liga-Partie hatten die Merlins wie erwartet gegen Alba Berlin keine Chance (75:110). „Crailsheim spielt in der Offensive sehr dynamisch und bewegt den Ball viel“, berichtet Desloovere. „In Westermann haben sie einen Anführer auf dem Parkett verpflichtet, der nicht viel punktet, aber das Team organisiert.“

Crailsheim Merlins überzeugen mit einer guten Kadermischung

Im ausgeglichenen Crailsheimer Kader erzielt James Murray-Bowles die meisten Punkte im Schnitt pro Spiel (16,0) und holt die meisten Rebounds (6,5). Allerdings steht der US-Forward auch mit Abstand die meiste Zeit auf dem Parkett – durchschnittlich fast 36 Minuten pro Partie. Ebenfalls im Schnitt zweistellig punkten Elias Baggette (13,0) und Maurice Stuckey (12,5). Der junge deutsche Aufbauspieler Baggette gibt die zweitmeisten Assists (4,0) – diese Kategorie führt bei den Merlins Westermann an (5,5). „Crailsheim hat eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern wie Westermann und Stuckey und jungen wie Baggette. Um Murray-Boyles werden wir uns gut kümmern müssen“, sagt der belgische Co-Trainer.

BG Göttingen: Das fordert der Co-Trainer

Der BG-Gegner hat die beste Trefferquote aller Teams aus dem Zwei-Punkte-Bereich (47 Prozent), nimmt die zweitwenigsten Dreier (17,0 pro Spiel), trifft diese aber recht hochprozentig (35). „Im Spiel gegen Den Bosch und bei einigen Vorbereitungsspielen haben wir uns nicht so stabil in der Defensive präsentiert“, so Desloovere. „Wir haben daran gearbeitet und müssen nun im Spiel beweisen, dass wir uns verbessert haben. Wenn wir Stopps erzwingen und Rebounds holen, können wir schnell spielen.“

Tickets für den Heimspiel-Auftakt gibt es im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab (Schützenplatz 2, Göttingen), an der Ticket-Hotline unter 01806/991170 und bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen. In der Halle müssen die Fans aktuell mit einigen Einschränkung leben, da unter anderen ein größerer Wasserschaden Teile der Arena unbenutzbar macht. Die genauen Informationen gibt es auf der Homepage der Veilchen.

