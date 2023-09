Die Eiszeit beginnt: Harzer Falken starten mit drei Tryout-Gästen

Jozef Potac, der Trainer der Harzer Falken, bittet am Dienstag zum Trainingsstart in das Braunlager Eisstadion.

Das Warten auf die neue Eiszeit im Harz hat ein Ende. Am Dienstag, 19. September, bittet Trainer Jozef Potac die Harzer Falken das erste Mal in dieser Saison auf das Eis im Wurmbergstadion Braunlage. Nach einer langen Sommerpause ist es nun an der Zeit, die intensive Vorbereitung auf die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord zu beginnen. Wie in den vergangenen Jahren üblich sind alle Fans eingeladen, die Mannschaft bei der ersten Trainingseinheit in Augenschein zu nehmen, Trainingsstart ist um 19 Uhr.

Neben dem bislang einzigen offiziellen Neuzugang Christoph Koziol werden auch drei Verteidiger versuchen, sich für einen Vertrag im Harz zu empfehlen. Alle drei stammen aus dem Ausland, was einmal mehr die Schwierigkeiten unterstreicht, wie hart umkämpft der Markt bei den deutschen Spielern inzwischen ist.

Harzer Falken: Petr Staif ist der erste Tryout-Kandidat

Mit dem 24-jährigen Petr Staif bekommt ein junger Verteidiger die Chance, sich für die kommende Saison zu empfehlen. Der in Pilzen (Tschechien) geborene Abwehrspieler durchlief bis zu seinem 18. Lebensjahr alle Nachwuchsmannschaften des HC Karlovy Vary, dem Traditionsclub aus Karlsbad, in seinem Heimatland.

Danach wechselte er in die USA, um dort in der Nachwuchsliga USPHL zwei Spielzeiten bei Florida Eels sowie den New Hampshire Jr. Monarchs zu verbringen. Die vergangenen vier Jahre lief der Linksschütze, der mit 1,91 Meter Größe beste Voraussetzungen mitbringt, für die Worchester State University in der NCAA III auf. In seiner Abschlusssaison kam er dabei in 27 Spielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen.

Für Matyáš Gréč wären die Harzer Falken die erste Auslandsstation

Ein weiterer junger Verteidiger aus Tschechien will sich ebenfalls für die Harzer Falken empfehlen. Der 21-jährige Matyáš Gréč kommt vom HC Zubr Přerov nach Braunlage. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsteams und schaffte es auch in den Kader des Zweitligisten aus der Tschechischen Republik.

In der vergangenen Saison konnte er in Tschechiens zweithöchster Spielklasse zwei Tore und sechs Vorlagen in 37 Spielen erzielen. Zudem sammelte der Linksschütze in Diensten des HC Bobři Valašské Meziříčí acht Punkte in zehn Spielen in der dritten tschechischen Liga. Für Gréč wären die Falken die erste Station außerhalb seines Heimatlandes.

Ein Schwedenhappen für die Harzer Falken

Der dritte Tryout-Verteidiger ist 29 Jahre jung und kommt aus Schweden. William Carlén begann das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Piteå in Nordschweden. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften. Er schaffte auch den Sprung in die erste Mannschaft, die in der HockeyEttan, Schwedens dritthöchster Spielklasse spielt. Insgesamt lief der Linksschütze in dieser Liga elf Jahre für verschiedene Teams auf und absolvierte dabei knapp 300 Spiele.

In der vergangenen Spielzeit kam er für Piteå HC in 45 Partien auf neun Scorerpunkt, 86 Strafminuten unterstreichen, dass er kein Kind von Traurigkeit ist. In dieser Saison hatte sich Carlén eigentlich bereits für einen Wechsel in die zweite französische Liga entschieden. Bei den Diables Rouges de Valenciennes absolvierte er bereits einige Vorbereitungsspiele und konnte dabei überzeugen, ehe sich die Wege doch trennten.

