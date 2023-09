NFV bietet kostenlosen Workshop für junge Ehrenamtliche an

Barsinghausen Vom 17. bis 19. November wird in der NFV-Akademie in Barsinghausen für junge Ehrenamtliche ein abwechslungsreiches Programm angeboten.

Der NFV bietet einen kostenlosen Workshop für junge Ehrenamtliche an.

Auch in diesem Jahr lädt die Kommission Ehrenamt des Niedersächsischen Fußballverbands zum kostenlosen Workshop „Junges Ehrenamt mitgestalten“ ein. Der Workshop findet vom 17. bis 19. November in der NFV-Akademie in Barsinghausen statt.

Der Workshop, der in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund im Rahmen des DFB-Masterplanprojekts umgesetzt wird, bietet jungen Ehrenamtlichen zwischen 18 und 30 Jahren eine einzigartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten und Ideen im Bereich des Ehrenamts zu vertiefen, auszutauschen und sich aktiv zu beteiligen.

Abwechslungsreiches Programm wird angeboten

Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit sportlichen Einheiten, anregenden Diskussionsrunden sowie praxisorientierter Projektarbeit zur Ehrenamtsgewinnung. Darüber hinaus stehen verschiedene Themen auf dem Plan, die über den Workshop hinaus wertvoll für die eigene Vereinsarbeit sind. Durch den Workshop führen junge, ehrenamtlich engagierte Mitglieder der Kommission Ehrenamt.

Ziel des Workshops ist es, ein starkes Netzwerk für junge Menschen im Ehrenamt aufzubauen, unabhängig von Geschlecht und Herkunft. Das Ehrenamt im niedersächsischen Vereinsleben soll attraktiv gestaltet und Ideen für zukünftige Projekte ausgetauscht werden. Auch sollen Erkenntnisse und Projektideen auf regionaler Ebene gefördert werden.

So funktioniert die Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über den Anmeldelink bis spätestens zum 1. Oktober, die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Daher wird vom Verband eine zeitnahe Anmeldung empfohlen. Die Teilnahme ist kostenfrei, der NFV übernimmt zudem die Fahrtkosten. Ebenso wird eine Unterkunft mit Vollverpflegung in der NFV-Akademie gestellt.

Für eventuelle Fragen steht Andrea Hoffmeister (E-Mail: andrea.hoffmeister@nfv.de) zur Verfügung.

