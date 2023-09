BG organisiert Bio-Brotbox-Aktion für 1.200 Erstklässler

Ein gesundes Frühstück ist der beste Start in den Tag. In diesen Genuss kamen in der vergangenen Woche die Erstklässlerinnen und Erstklässler von 25 Grundschulen in Göttingen. Rund 1.200 Bio-Brotboxen wurden am Mittwoch an die Kinder verteilt. Die Bio-Brotbox-Verteilung ist eine bundesweite Aktion, die schon seit 2002 durchgeführt wird. Die BG Göttingen übernimmt die Organisation der Aktion für die Göttinger Grundschulen seit 2021. Gemeinsam mit ihren starken Partnern will sich die BG Göttingen so für eine gesunde Kinderernährung einsetzen und ihnen die Wertigkeit und den Ursprung von Lebensmitteln näherbringen.

BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen sowie die drei BG-Sponsoringmitarbeiter Horst Wolf, Janis Bach und Zara-Carlotta Stehling übergaben zusammen mit den Partnern der Aktion einige der Bio-Brotboxen persönlich an der Albanischule in Göttingen. Die Bio-Brotboxen sind gefüllt mit regionalen und ökologischen Produkten von Das Backhaus, Naturkost Elkershausen, my.WorX, Ökoland, Zwergenwiese, Sonnenthor und Lebensbaum.

Dieses Jahr erhielten die Kinder Bio-Brot, eine Banane, zwei Aufstriche, Nüsse und einen Bio-Tee. Für viele Eltern und Kinder ist die Bio-Brotbox der erste Kontakt mit Lebensmitteln aus ökologischer Herstellung. Hauptsponsor ist auch in diesem Jahr die Volksbank Kassel Göttingen, Premiumsponsor sind die Göttinger Entsorgungsbetriebe. Basicsponsoren sind die Volksheimstätte, die Gesellschaft für Ressourcenschutz und das DAK-Gesundheit Servicezentrum Göttingen. Als Logistikpartner fungierte die DHL.

