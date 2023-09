Nach Bombendrohung: Frankreich statt Portugal für die BG

Damit hatte man bei der BG Göttingen nun wirklich nicht gerechnet, statt in Portugal treten die Bundesliga-Basketballer am Wochenende bei einem Turnier in Frankreich an. Eine Bombendrohung am Kölner Flughafen verhinderte am Donnerstag, dass die Mannschaft um Headcoach Olivier Foucart zu dem Vorbereitungsturnier in Porto fliegen konnte. Alle Versuche, einen späteren Flug für das Team zu organisieren, schlugen fehl.

Entsprechend waren höchste Flexibilität und Organisationstalent gefragt. Spontan hat sich für die Göttinger dann am Donnerstagabend die Möglichkeit ergeben, an diesem Wochenende an einem Vorbereitungsturnier in Frankreich zusammen mit den BBL-Kollegen von den MLP Academics Heidelberg sowie den französischen Teams SIG Strasbourg und JDA Dijon Basket teilzunehmen. Einen besonderen Dank richteten die Veilchen dabei an die Heidelberger, die der BG Tipp mit dem Turnier gegeben hatten und auch beim Kontaktieren des Turnierorganisators und anderen administrativen Dingen unterstützten.

Die Göttinger blieben nach dem abgesagten Flug eine Nacht in Köln, um sich dann mit von Teammanager Andre Kraft spontan organisierten Fahrzeugen auf dem Weg nach Luxeuil les Bains zu begeben. Die Halle kennen die Veilchen bereits, hier testeten sie auch schon vor der vergangenen Saison. Momentan wird noch am endgültigen Spielplan getüftelt. Die beiden Halbfinalspiele sind am Samstag um 16.30 Uhr und 19.30 Uhr angesetzt. Am Sonntag beginnt das Spiel um Platz drei um 14.30 Uhr, das Finale um 17.30 Uhr.

