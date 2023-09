Center Phil Hartwich kehrt zur BG Göttingen zurück

Die BG Göttingen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Harper Kamp reagiert. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen holt Philipp Hartwich zurück in die Universitätsstadt. Der 2,18 Meter große deutsche Center wechselt vom Liga-Konkurrenten Würzburg Baskets nach Göttingen und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

„Ich freue mich, dass wir Phil verpflichten konnten. Aus menschlicher Sicht passt er charakterlich sehr gut in unser Team. Unsere Philosophie aus schnellem Spiel mit mobilen Spielern passt zudem zu seiner Spielweise. Seine Länge gibt uns einen weiteren interessanten Aspekt. So haben wir dann drei Große mit unterschiedlichen Profilen“, sagt BG-Headcoach Olivier Foucart über den noch 27-Jährigen.

„Phil hat im vergangenen Jahr in der Rehabilitation hart gearbeitet, wird aber sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich wieder an das Fünf-gegen-Fünf-Spiel zu gewöhnen“, so Foucart. BG-Kapitän Kamp musste sich nach Beschwerden aufgrund seiner in den BBL-Playoffs erlittenen Knieverletzung einem kleinen medizinischen Eingriff unterziehen und wird den Veilchen in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Hartwich ist nach Reha wieder fit

Hartwich kennt die BG gut, denn der Center lief schon in der Saison 2021/22 im lila Dress auf. In 34 Spielen stand der Deutsche durchschnittlich rund 14 Minuten auf dem Parkett. Im Sommer 2022 wechselte der gebürtige Kölner nach Würzburg, für das er allerdings nur drei Liga-Spiele absolvierte und den Rest der Saison aufgrund einer Knieverletzung verpasste. Hartwich entschied sich für eine Rehabilitation in seiner rheinischen Heimatstadt, die er jetzt erfolgreich abschloss und wieder einsatzbereit ist.

„Ich freue mich, dass ich nach meiner langen Verletzungspause mein Comeback in einem Club geben darf, bei dem ich mich so wohlgefühlt habe, die Leute kenne, und weiß, dass ich gute Rahmenbedingungen haben werde. Es ist zudem eine tolle Herausforderung, international zu spielen. Ich freue auch, wieder mit Olivier Foucart zusammenzuarbeiten und darauf, alte Bekannte wie Harper Kamp sowie Mathis Mönninghoff wiederzutreffen“, sagt Hartwich, der in den vergangenen Tagen sämtliche Medizin-Checks erfolgreich absolviert hatte.

Beim Basketball ein Spätberufener

Seine Basketball-Karriere startete der Rheinländer erst spät im U18-Bereich seines Heimatklubs Cologne 99ers, mit dem er 2014 den Aufstieg in die 1. Regionalliga schaffte. Nach seinem Abitur entschied sich Hartwich für ein Studium in den USA und wechselte an die University of Portland (US-Bundesstaat Oregon), wo er für die Portland Pilots auf Korbjagd ging. Von 2014 bis 2018 absolvierte er 117 Partien für sein College-Team und stach dort als Shot-Blocker hervor. In seinem Abschlussjahr kam der Center auf 2,3 Blocks pro Spiel und holte 7,9 Rebounds.

Nach seinem Uni-Abschluss wechselte der Kölner nach Spanien in die zweite Liga (LEB Gold). In der Saison 2018/19 lief er für CB Penas Huesca auf, die darauffolgende Saison für Melilla Balancesto. In 58 Spielen kam der Deutsche bei beiden Klubs auf durchschnittlich 5,7 Punkte, 5,8 Rebounds und 1,5 Blocks, bevor es ihn im Sommer 2020 zurück in sein Heimatland zum Mitteldeutschen BC zog. Bei seiner ersten Profi-Station absolvierte der Center 33 Liga- und drei Pokalspiele für die Wölfe und war in der Saison 2020/21 bester Shot-Blocker der BBL (1,7 Blocks pro Partie).

Veilchen reisen nach Portugal

Mit Hartwich an Bord sind die Göttinger unterwegs nach Portugal, wo sie an diesem Wochenende an einem hochkarätig besetzten Turnier teilnehmen. In Porto treten die Veilchen gegen den spanischen Erstligisten Bilbao Basket (Freitag, 18 Uhr), den Gastgeber FC Porto aus der ersten portugisischen Liga (Samstag, 16 Uhr) und Liège Basket aus der BNXT-Liga (Sonntag, 16 Uhr) an. Die Göttinger hatten kurzfristig eine Einladung zu dem Turnier erhalten, nachdem die polnische Mannschaft Stal Ostrow ihre Teilnahme abgesagt hatte.

Erstmals soll in Porto auch Neuzugang Deondre Burns für die BG auflaufen. Der Guard hatte sich früh in der Vorbereitung am Sprunggelenk verletzt und wurde in den bisherigen Testspielen noch nicht eingesetzt. Inzwischen ist der US-Amerikaner wieder voll in das Training eingestiegen und wird nun sein Debüt im Veilchen-Trikot geben.

