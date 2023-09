Die 60.000 Euro sind geknackt: Uwe Groth überreicht Spenden

Die schönsten Bilder: Uwe Groth absolviert den Golfmarathon

Am 21. August absolviert Uwe Groth auf dem Golfplatz des GC Rittergut Rothenberger Haus seinen traditionellen Golfmarathon. Mit der Aktion sammelt er Spenden, die in diesem Jahr für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen bestimmt sind.

Foto: Robert Koch / FMN