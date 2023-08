Herren 60 des TV Sösetal-Förste steigen in die Bezirksliga auf

Aufstieg in die Bezirksliga! Das ist das Fazit einer tollen Saison der Herren 60 des Tennisvereins Sösetal-Förste. Mit drei Siegen und einem Unentschieden setzte sich die Mannschaft des TVS souverän und ungefährdet in der Bezirksklasse vor dem TSV Herberhausen durch. Unter der Leitung von Mannschaftsführer Herbert Greger waren es Ralf Bauer, Rolf Lagershausen, Jürgen Herr, Reinhard Jorgowski, Gerd Beckert, Werner Binner und eben jener Herbert Greger, die dank konstanten Leistungen in allen vier Saisonspielen verdient den Aufstieg perfekt machten.

Besonders der an Nummer eins spielende Ralf Bauer überzeugte mit einer lupenreinen 7:0-Bilanz (Einzel plus Doppel) und ging somit ungeschlagen mit starken Leistungen voraus. Darüber hinaus glänzten die Herren 60 des TVS vor allem mit ihren Doppelqualitäten. Wie bereits in den vergangenen Jahren spielten sie dort ihre ganze Erfahrung aus und zeigten, wie wichtig gut abgestimmte Doppelpaarungen sind. Ein weiterer Erfolgsgarant war die Nervenstärke der gesamten Mannschaft. Mit einer 5:2-Bilanz in den Match-Tiebreaks und kühlem Kopf in wichtigen Matches konnten die 60er auch in engen Punktspielen die Oberhand behalten und wichtige Punkte für den TVS einfahren.

Herren 30 machen mit Lehre kurzen Prozess

An den vergangenen Wochenenden waren außerdem weitere Tennis-Mannschaften des TV Sösetal-Förste im Einsatz. Die Herren 30 und Herren 30 II des TVS standen nach der langen Sommerpause wieder im Punktspieleinsatz auf dem Platz. Die Herren 30 trafen im letzten Heimspiel der Saison auf den VfL Lehre. Yannik Rauch, Dorian Niesel, Gerrit Riban und Daniel Gross kamen gut in ihre Matches und setzen sich dank souveräner Leistungen jeweils glatt in zwei Sätzen durch.

Im Doppel knüpften Rauch/Gross sowie Niesel/Riban nahtlos an die guten Leistungen an und gewannen ihre Partien verdient. Mit diesem klaren 6:0-Erfolg schloss die Mannschaft des TVS die Saison versöhnlich ab und zeigte noch einmal ihr spielerisches Potenzial. Aktuell steht das TVS-Team in der Bezirksliga mit 8:4-Punkten auf dem zweiten Platz, kann aber, je nach Verlauf der offenen Begegnungen der Konkurrenz, noch auf Rang drei zurückrutschen.

Herren 30 II erkämpfen ersatzgeschwächt einen Punkt

Die Herren 30 II trafen im ersten Spiel nach der Sommerpause in der 1. Regionsklasse auf den Mündener Tennisclub. Ersatzgeschwächt musste das Team des TVS mit nur drei Spielern antreten. Jan Oleyniczak und Christian Fiebrich überzeugten dennoch in ihren Einzeln und siegten dank druckvollem Tennis verdient. So ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die Doppel. Hier waren es Mathias Falk/Oleyniczak, die sich den umkämpften ersten Satz im Tiebreak sichern konnten und danach befreit aufspielten. Mit 7:6 und 6:2 sicherten sie den wichtigen dritten Punkt und somit das Unentschieden.

Eine Woche später ging es vor heimischer Kulisse gegen den TC Bad Lauterberg. Falk, Oleyniczak, Fiebrich und Markus Töpperwien waren ihren Gegnern hier von Beginn an überlegen, sodass man bereits nach den Einzeln uneinholbar mit 4:0 in Führung ging. In den Doppeln knüpften Falk/Oleyniczak und Fiebrich/Fabian Dreyer an die starken Leistungen an und gewannen jeweils glatt in zwei Sätzen. So konnte man sich zum Saisonabschluss über einen 6:0-Heimerfolg und den aktuell dritten Platz in der Tabelle freuen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.