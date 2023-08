TTC Hattorf feiert mit vielen Gästen seinen 75. Geburtstag

Während die Sommerferien inzwischen beendet sind, hat die Saisonvorbereitung des TTC Grün-Weiß Hattorf Fahrt aufgenommen. Das Training der Erwachsenen ist montags und mittwochs wieder möglich, auch der Nachwuchs greift wieder in den Trainingsbetrieb ein. Die Jugend trainiert an beiden Trainingstagen ab 18 Uhr, die Erwachsenen im Anschluss ab 20 Uhr. Gäste und Neugierige sind jederzeit herzlich willkommen und zum Schnuppertraining eingeladen.

Bevor im Laufe des September die neue Punktspielsaison auch tatsächlich für die insgesamt sechs Jugend- und Erwachsenenteams des TTC startet, findet am 26. August noch eine grün-weiße Jubiläumsfeier im DGH mit geladenen Gästen statt. Nach dem gelungenen Auftakt in das 75. Jubiläumsjahr des Vereinsbestehens dank der tollen Teilnahme und Stimmung beim diesjährigen Neu-Jahr-Turnier und nach den Jubiläums-Highlights im Mai in Form der vergnüglichen Hattorfer Dorfmeisterschaften und eines spaßigen Schnuppertags mit den Kindern der Hattorfer Grundschule hat der TTC nun seine Mitglieder sowie Vertreter der übrigen Vereine und Verbände aus Hattorf und der Tischtennisvereine und -abteilungen des Altkreises Osterode eingeladen, dieses Jubiläum gemeinsam miteinander zu feiern.

Zu diesem festlichen Abschluss der Jubiläumsaktivitäten wird auch eine kleine Abordnung des TTV Stiphout aus den Niederlanden kommen, zu dem nach einem regen Austausch in früheren Jahren immer noch freundschaftliche Beziehungen bestehen. „Schöner, als mit Freunden zu feiern, kann so eine neue Saison wohl nicht starten“, ist man sich beim TTC sicher.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.