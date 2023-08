Göttingen Am 29. August findet für alle interessierten Vereinsvertreter und Übungsleiter eine kostenlose Informationsveranstaltung statt.

Hobby-Horsing Infoveranstaltung zum Hobby-Horsing in Göttingen

Der Stadtsportbund Göttingen hat Hobby-Horsing-Materialien für alle Vereine der Sportregion Südniedersachsen zum Verleih angeschafft. Beim Hobby-Horsing können Kinder mit (selbstgebastelten) Steckenpferden einen aus Mini-Hindernissen bestehenden Parcours überwinden.

Passend dazu lädt der SSB alle interessierten Übungsleiterinnen und Übungsleiter der heimischen Vereine am Dienstag, 29. August, zu zwei Infoveranstaltungen ein. Cinja Heise stellt dann die Möglichkeit zur Erweiterung des Bewegungsangebotes in Sportvereinen kurz vor. Zudem zeigt die Referentin, wie mit wenigen Materialien in kurzer Zeit die Steckenpferde gebastelt werden können.

Diese Vorteile bietet Hobby-Horsing

Sportvereine können die Materialien sowohl für Sportfeste als auch dauerhafte Bewegungsangebote ausleihen und einsetzen. Zielgruppe dieses sportlichen Angebotes sind Kinder von etwa drei bis zehn Jahren. Ob alleine oder zusammen mit anderen: Hobby-Horsing bringt Kinder in Bewegung. Sie trainieren spielerisch ihre Ausdauer und Muskulatur, auch koordinative Fähigkeiten werden gefördert.





Die beiden Veranstaltungen, jeweils im Haus des Sports im Göttinger Sandweg, sind kostenfrei. Zur Auswahl stehen am Dienstag, 29. August, zwei Termine: Entweder von 16 bis 17.30 Uhr oder von 17.45 bis 19.15 Uhr. Eine Anmeldung ist über den folgenden Doodle-Link möglich: https://doodle.com/meeting/participate/id/dyX48g6b.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.