Eisdorf rüstet sich für das Dressurreitturnier

Eisdorf Auf der Reitanlage im Königsweg in Eisdorf wird am anstehenden Samstag und Sonntag das traditionelle Reitturnier ausgetragen.

Am 19. und 20. August findet wieder das Dressurreitturnier in Eisdorf statt.

Am kommenden Wochenende richtet der Reit- und Fahrverein der Samtgemeinde Bad Grund in Eisdorf auf der im Königsweg gelegenen, vereinseigenen Reitanlage traditionell ein Reitturnier aus. Allerdings hat diese Tradition auch eine Premiere, denn an beiden Tagen drehen sich alle Wettkämpfe um Dressur.

So wird der Samstag, 19. August, um 10 Uhr mit der Dressurreiterprüfung Klasse A (RA 1/1) eröffnet. Um 11.15 Uhr schließt sich eine Dressurprüfung Klasse A* (6/1) an, die Dressurpferdeprüfung Klasse A (DA 3/1) soll um 12.45 Uhr starten. Die Dressurprüfung Klasse L (Kandare) ist ab 13.30 Uhr geplant. Die Dressurprüfung der Klasse M folgt um 14.30 Uhr, es schließt sich eine Dressurprüfung der Klasse M an.

Das Programm am Sonntag

Der Sonntag, 20. August, beginnt um 9.30 Uhr mit dem Dressur-WB /E 6/2). Der Dressurreiter-WB (RE 1/2) startet um 10.30 Uhr. Die Dressurprüfung Klasse A (A5 /1) um 11.15 Uhr. Der Reiter-Wettbewerb Schritt-Trap-Galopp startet um 12.15 Uhr, der Führzügelwettbewerb um 13.15 Uhr. Eine halbe Stunde später (13.45 Uhr) beginnt die Dressurreiterprüfung Klasse L. Mit der Dressurprüfung Klasse L (Trense) klingt das sportliche Wochenende aus.

Die Ausrichter freuen sich über rund 160 Starts, die an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm versprechen und hoffen auf viele interessierte Zuschauer. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein: Salate, Kuchen, Kaffee und kalte Getränke sorgen für ein leckeres Angebot.

