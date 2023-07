Uslar Am Samstag findet auf der Strecke in Uslar-Fürstenhagen der fünfte Wertungslauf der Trial-DM statt, im Vorfeld ist viel zu tun.

Beim Aufbau des Nacht-Trial in Uslar-Fürstenhagen: Die Mitglieder des MSC Weser-Solling packen fleißig mit an.

Motorsport Nacht-Trial in Fürstenhagen: Die letzten Vorbereitungen laufen

„Wir sind im Zeitplan, die Strecke für das Nacht-Trial steht. Jetzt kommt der Feinschliff“, konnte Dietrich Siemon, Vorsitzender des MSC Weser-Solling, wenige Tage vor dem größten deutschen Motorrad-Trial auf der Motor- und Radsportstrecke oberhalb von Uslar-Fürstenhagen berichten. Das Programm des fünften Laufes zur Deutschen Meisterschaft für die Eliteklassen der Männer und Frauen startet am Samstag, 29. Juli, um 19.30 Uhr, der Einlass ist ab 18 Uhr möglich.

Jonas Schulze, zweiter Vorsitzender des ADAC-Ortsklubs, freut sich dabei besonders auf die neue, spektakuläre Gelände-Sektion neben dem stadionartigen Rund unterhalb der Vereinshütte des MSC. Vom Fuß der Strecke geht es zunächst über Beton- und Sandsteinblöcke in zwei großen Stufen nach oben und mündet an einer hohen schrägen Betonplatte mit aufgesetztem Stein. „Dort sind gewaltige 2,20 Meter zu überwinden. Ein echtes Mut-Eck, gemacht für die Topfahrer“, sagt Schulze.

30 Tonnen, verteilt auf 40 Sandsteine

Gut 30 Tonnen, verteilt auf rund 40 Sandsteine, haben die Aktiven des MSC seit dem Frühjahr mit Bagger und Raupe bewegt. Erstmals setzt das Technik-Team am neuen Geländeabschnitt eine LED-Beleuchtung ein. „Wir wollen ausprobieren, wie das bei den Fahrern ankommt und ob das moderne Licht passt“, ergänzt Schulze und ist sichtlich stolz auf die Arbeit, die die Aufbau-Crew in den letzten Wochen geleistet hat.

Am Freitag vor dem Nacht-Trial werden etwa 30 Scheinwerfer auf Holzmasten gesetzt und die rund 30.000 Watt starken Lampen genau auf die Fahrspuren eingestellt. Im Laufe des Samstags reist das THW Bad Lauterberg an und speist das Flutlicht während des Wettbewerbs mit eigenen Aggregaten.

Viel Arbeit für die Vereinsmitglieder

In den vergangenen Tagen ist den Vereinsmitgliedern die Arbeit natürlich nicht ausgegangen. Die Geländesektionen wurden von Steinen und Ästen befreit, Vereinshütte und mobile Pavillons hergerichtet. Das Rennbüro im Holzturm hat neue Tischplatten erhalten, die Ergebnistafel, ein großer Torbogen und zahlreiche Werbebanner wurden aufgestellt.

Für das Sponsoring meldet Bereichsleiter Volker Meyer erfreuliches, nämlich ausverkauft. „Wir haben für jede Geländesektion einen Sponsor, ebenso für den Start- und den Cateringbereich. Es ist toll, dass auch nach der coronabedingten mehrjährigen Pause gleich wieder so viel Unterstützung für das Nacht-Trial da ist“, sagt Meyer, der im Vorfeld allein acht große Transparente und mehr als 100 Plakate in der Region platziert hat.

Heiße Phase läuft inzwischen

Die heiße Phase begann mit der Mitgliederversammlung des MSC am Donnerstagabend. Am Freitag folgen ein Punktrichterseminar und die Beleuchtungsprobe. Am Samstagnachmittag gehen auch die Freiwillige Feuerwehr Fürstenhagen sowie das DRK aus Uslar auf Position, sodass während der Veranstaltung insgesamt rund 100 Helfer das Feld der Elitefahrerinnen und -fahrer begleiten.

Die Piloten um die DM-Führenden Franz Kadlec aus Reichersbeuern und Vivian Wachs aus Frammersbach fahren sich ab etwa 19 Uhr warm. Dann heißt es laut Kadlec, ehemaliger WM-Achter, neunmaliger Deutscher Meister und Titelverteidiger beim Nacht-Trial: „Immer konzentriert bleiben und alles abrufen, sonst wird das nichts. Die Konkurrenz ist megastark und die Bedingungen beim Nacht-Trial sind besonders.“

Zeitplan und Infos zum Nacht-Trial Zeitplan: 18 Uhr: Einlass

ab 19 Uhr: Warmfahren

19.30 Uhr: Programmbeginn

20 Uhr: Fahrervorstellung

20.30 Uhr: Start des Wettkampfs

gegen 24 Uhr: Siegerehrung Eintrittspreise: Erwachsene: 10 Euro

Jugendliche bis 16 Jahre: 5 Euro

Kinder bis 12 Jahre: frei

Kostenlose Zeltflächen stehen an der Strecke zur Verfügung Weitere Informationen gibt es unter www.nachttrial.de.

