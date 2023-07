Kreissportbund lädt zum Frauensporttag in Osterode ein

Traditionell richtet der Kreissportbund Göttingen-Osterode wieder einen Frauensporttag aus, in diesem Jahr am Samstag, 2. September. Der Frauensporttag findet von 9 bis 15.15 Uhr in Osterode in der Lindenberghalle und in den in unmittelbarer Nähe liegenden Gymnasiumsporthallen statt. Alle interessierten Frauen sind herzlich eingeladen.

In drei Workshop-Phasen werden insgesamt 18 Workshops angeboten. Aus jedem Zeitraum kann ein Workshop und ein Ausweichworkshop gewählt werden. Das gesamte Angebot ist dem Flyer zu entnehmen, zur Auswahl stehen unter anderem Mini Power Bands, Line Dance, Pilates Flow, Run and Weights und vieles mehr.

So funktioniert die Anmeldung

Die Anmeldung ist ab sofort mit dem Anmeldeformular unter www.ksb-goettingen-osterode.de möglich. Die ausgefüllte Anmeldung ist an die Geschäftsstelle des KSB Göttingen-Osterode in Osterode, Bahnhofstraße 27, zu senden.

Für weitere Informationen stehen die Ansprechpartnerinnen Doris Krämer-Armbrecht (Telefon 05521/6780, E-Mail: doris.kraemer-armbrecht@ksb-goettingen-osterode.de) und Petra Graunke (Telefon 05522/73483, E-Mail: petra.graunke@ksb-goettingen-osterode.de) zur Verfügung.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.